Nouvelle Accusation d'Agression Sexuelle contre Kevin Spacey à Londres

L'acteur américain Kevin Spacey est de nouveau confronté à des accusations d'agression sexuelle, ce coup-ci à Londres, par un ancien acteur nommé Ruari Cannon. Cannon poursuit Spacey devant la Haute Cour, ainsi que deux organisations liées au théâtre Old Vic, où Spacey a travaillé. Cet incident survient après un procès à Londres en 2023 où Spacey a été acquitté des accusations d'agressions sexuelles portées par quatre hommes, mais l'un de ces hommes poursuit également Spacey au civil.

L'acteur américain Kevin Spacey fait face à de nouvelles accusations d' agression sexuelle à Londres . Une procédure a été déposée ce mercredi 12 février par Ruari Cannon , un ancien acteur, selon son cabinet d'avocat.

Ruari Cannon poursuit l'acteur oscarisé pour American Beauty et Usual Suspects devant la Haute Cour, ainsi que deux organisations liées au théâtre londonien Old Vic, que Kevin Spacey a dirigé entre 2003 et 2015, comme l'a révélé l'agence britannique PA et confirmé à l'AFP par le cabinet d'avocat Fieldfisher. Pour le moment, le contenu exact des accusations de Cannon n'a pas été dévoilé. Cannon avait déjà accusé Spacey d'agression sexuelle dans un documentaire diffusé en mai 2024 sur Channel 4 intitulé « Spacey Unmasked ». Il affirmait avoir été touché de manière inappropriée par l'acteur en public en 2013 à Londres, alors qu'il avait 21 ans et Spacey 53 ans. Dans ce même documentaire, neuf autres hommes mettaient également en cause l'acteur, qui avait fermement rejeté toutes les accusations. Cet incident survient après un procès très médiatique à Londres en juillet 2023, où Kevin Spacey a été acquitté des accusations d'agressions sexuelles portées par quatre hommes. L'un de ces hommes poursuit également l'acteur au civil, ce qui pourrait mener à un nouveau procès. Kevin Spacey avait déjà été accusé d'agressions sexuelles aux États-Unis. En 2022, il a été jugé non coupable par un tribunal civil new-yorkais. En 2019, les poursuites ont été abandonnées dans une autre affaire. Ces accusations, apparues au moment du mouvement #MeToo, ont mis un terme à la carrière de Kevin Spacey alors en plein essor, notamment grâce à son rôle de Frank Underwood dans la série à succès « House of Cards ».





