Nouvel Enregistrement du Titan : Des Indices sur les Causes de l'Implosion

Deux ans après la tragédie du Titan, une nouvelle enquête révèle un enregistrement acoustique suspect qui pourrait éclairer les causes de l'implosion du sous-marin touristique. L'enregistrement, obtenu par un appareil de la NOAA, pourrait fournir des détails sur les événements des derniers instants du Titan et aider les experts à déterminer les raisons de la catastrophe. OceanGate, la société exploitant le Titan, est accusée de négligences et l'enquête continue.

Le drame qui avait ébranlé le monde entier s'est produit le 18 juin 2023. Le sous-marin touristique Titan a implosé lors d'une visite de l'épave du Titan ic, entraînant la mort de ses cinq passagers. Parmi les victimes figurent Stockton Rush, fondateur de l'entreprise OceanGate qui exploitait le véhicule, les explorateurs Paul-Henri Nargeolet et Hamish Harding, ainsi que Shahzada Dawood, un entrepreneur pakistano-britannique de 48 ans, et son fils Suleman, âgé de 19 ans.

Deux ans après cette tragédie, une enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances exactes de la catastrophe. Dans le cadre de ces investigations, la Garde côtière des États-Unis a récemment rendu public un nouvel enregistrement des derniers instants du Titan. L'enregistrement, obtenu par un appareil de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) situé à près de 1500 kilomètres du lieu de l'implosion, contient une « signature acoustique suspecte » correspondant à l'implosion du submersible, selon la Garde côtière. L'analyse de ce nouvel enregistrement par des experts pourrait fournir des détails importants sur les causes de l'implosion du Titan, qui avait effectué plus de 200 expéditions, dont 3 sur l'épave du Titanic, avant son naufrage tragique. À ce stade de l'enquête, la société OceanGate est accusée de négligences. En effet, le Titan n'était pas certifié pour des plongées à 4 000 mètres de profondeur. Son hublot n'avait également pas l'homologation nécessaire. Il était seulement approuvé pour une profondeur de 1 300 mètres, et OceanGate avait refusé de payer le supplément qui lui aurait permis de supporter des pressions supérieures. De plus, Stockton Rush, le PDG d'OceanGate décédé dans la catastrophe, est soupçonné d'avoir ignoré les mises en garde de plusieurs experts, dont un de ses employés. Ces derniers lui auraient fait part de leurs inquiétudes concernant ses méthodes « expérimentales » qui pourraient mener à un « désastre catastrophique », mais Rush n'aurait pas prêté attention à leur avis. « Rien dans cette catastrophe n'était inattendu », a dénoncé Karl Stanley, pilote et ancien ami de Rush. « Tous ceux qui avaient accès à un minimum d'information s'y attendaient. » La société OceanGate a cessé toute activité depuis la catastrophe.





