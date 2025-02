Nouvel Enregistrement Acoustique Suscite des Espoirs dans l'Enquête sur l'Implosion du Titan

Un enregistrement audio publié par les garde-côtes américains pourrait fournir des indices importants sur l'implosion du Titan, le submersible qui a plongé vers le Titanic et a entraîné la mort de cinq personnes. L'enregistrement, obtenu par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), pourrait confirmer la cause de l'accident, qui a été initialement attribuée à une implosion catastrophique sous la pression intense des profondeurs.

Mardi, les garde-côtes américains ont dévoilé un enregistrement audio qui pourrait révolutionner l'enquête sur l'implosion du Titan. CBS News a publié la bande sonore sur X, où l'on peut entendre un bruit sourd suivi d'une explosion soudaine, puis un long silence. NBC Los Angeles affirme que cette séquence est identifiée par les garde-côtes comme «la signature acoustique suspectée de l'implosion».

Le son a été enregistré le 18 juin 2023 à 9h34 heure française, soit 1h34 après le départ du Titan des côtes de Terre-Neuve au Canada. L'enregistrement a été effectué à environ 900 miles (soit 1.448km) du site de la catastrophe par un enregistreur de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). Cette découverte a été faite suite à l'enquête menée par le Conseil national américain de la sécurité des transports sur OceanGate, l'exploitant du Titan. Cependant, cette découverte doit encore être confirmée par des experts en acoustique. \L'implosion du submersible Titan a déclenché une vaste opération de secours internationale pour tenter de sauver les cinq personnes à bord. Les victimes étaient Stockton Rush, le fondateur et PDG d'OceanGate, l'homme d'affaires Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman Dawood, ainsi que l'homme d'affaires Hamish Harding et le scientifique français Paul-Henri Nargeolet. Les passagers avaient payé près de 250 000 dollars pour explorer les restes du Titanic à bord du submersible. Après la perte de contact avec le navire, les autorités ont conclu que le Titan avait subi une «implosion catastrophique» causée par une pression excessive. Quelques jours après le début de l'opération, des «restes humains présumés» ont été retrouvés parmi les débris du Titan à 4000m de profondeur et à 500m du Titanic. Depuis ce terrible accident, OceanGate a été vivement critiqué pour des faits de négligence





