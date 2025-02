Nouveauté au Badaboum: Stages de théâtre en français et en espagnol !

Du 18 au 20 février, le Badaboum théâtre propose des stages de théâtre pour enfants avec une nouveauté cette année: deux possibilités sont offertes, dont l'une en immersion dans le pays de Don Quichotte.

Du 18 au 20 février, le Badaboum propose des stages de théâtre pour enfants. Cette année, une grande nouveauté : deux possibilités sont offertes, dont l'une en immersion dans le pays de Don Quichotte . \Le Badaboum théâtre , situé au 16 quai de Rive Neuve, accueille les petits comédiens. En plus des stages classiques, le théâtre propose cette année un stage en espagnol. Parallèlement, Antoine Richard anime un stage de théâtre en français pour les enfants âgés de 6 à 12 ans.

\ « La trame est la même », explique Magali Monges, chargée de production. « La première journée est consacrée au jeu, à la connaissance mutuelle et à la formation du groupe. Ensuite, place à la réflexion sur un thème, au choix des personnages et à la création d'une histoire pour jouer un spectacle en fin de stage ». Le théâtre, situé sur le port, est facilement accessible en métro pour les jeunes Marseillais. Cette mixité ne s'arrête pas là, les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants pendant les vacances, souvent provenant d'autres villes, peuvent également participer. « L'atout de ce type de stage est qu'on part de l'enfant pour écrire le spectacle. Ils apprennent à composer avec les autres, à travailler en groupe. Il faut composer avec les désirs de chacun et que chacun trouve sa place. C'est hyper formateur, même sur le vivre-ensemble », précise Magali Monges. Les enfants sont exposés, ils doivent parler fort, articuler, jouer sous les projecteurs. C'est un défi, le plaisir est mélangé avec la prise de risque. Les enfants jouent sur la scène du Badaboum, celle où se produisent les professionnels. Ils ont un régisseur son et lumière comme les pros. Ils sont costumés et maquillés, leur spectacle a tout d'un vrai. « Avec les petits, c'est très différent car ils ne ressentent pas la lumière comme des comédiens professionnels. Se placer dans la lumière est difficile pour les plus petits, mais en revanche, ils comprennent très bien les noirs qui permettent de passer à une autre scène. Les plus grands savent se placer dans la lumière, ils comprennent l'art de la mise en scène. Mais tous, à la fin, affichent beaucoup de joie. Ils ont compris comment fonctionne un spectacle et ils n'hésitent pas à remercier la régie. ».





Théâtre Enfants Stages Badaboum Français Espagnol Don Quichotte Marseille

