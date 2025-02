Nouveau souffle au Salon du livre d'Alençon avec une équipe renouvelée

L'association du Salon du livre d'Alençon a élu une nouvelle équipe lors de son assemblée générale. Stéphanie Charruault-Toussaint prend la présidence et s'engage à poursuivre l'excellence du Salon, tout en apportant de nouvelles perspectives.

L'association du Salon du livre d' Alençon est passée sous le contrôle d'une nouvelle équipe , élue mercredi 5 février lors de l'assemblée générale du Salon. Pas moins de 80 adhérents ont participé aux différents votes, un indicateur du dynamisme de l'association, se réjouissent ses membres. Stéphanie Charruault-Toussaint prend la tête de cette nouvelle équipe et succède ainsi à Nadine Pierre, à la présidence depuis 2021.

Le nouveau bureau, dirigé par la présidente Stéphanie Toussaint, est composé comme suit : Stéphanie Charruault-Toussaint : présidente, Christine Delmastro : vice-présidente, Christine Valentin : trésorière, Liza-France Paroisse : trésorière adjointe, Patrick Chave : secrétaire, Nicole Lomnitz : secrétaire adjointe. Cette nouvelle équipe déclare être « animée par les mêmes exigences de diversité, d'équilibre et de qualité » que celle qu'elle remplace. Elle travaille déjà activement à la programmation et à l'organisation du Festival Livres & davantage 2025. Pour cette édition 2025, « la continuité et la nouveauté sont les maîtres-mots » de ce projet qui se déroulera du 7 au 12 octobre. L'assemblée générale du Salon du livre a également permis de remercier le travail de l'équipe précédente.





