Nouveau plan de stationnement à Aurillac : zones rouges et jaunes dès le 1er décembre 2026

Aurillac réforme ses zones de stationnement avec l'instauration de nouvelles zones jaunes et rouges à partir du 1er décembre 2026 pour fluidifier la circulation.

La municipalité d' Aurillac annonce une refonte majeure de sa politique de stationnement, effective dès le 1er décembre 2026. Cette réforme vise à répondre aux exigences des habitants concernant la saturation et les nuisances liées au stationnement sauvage. Le dispositif introduit une distinction nette entre zones rouges et jaunes pour réguler l'occupation de l'espace public.

Une réforme imposée par les demandes des riverains

La décision de modifier le zonage actuel résulte directement des consultations menées lors de la campagne municipale et des échanges avec les habitants. Les élus locaux ont été confrontés à une multitude de plaintes concernant les voitures ventouses et les garages bloqués. Ces situations empêchent les piétons de circuler correctement sur les trottoirs et créent des tensions dans les quartiers résidentiels.

Also read Horoscope Cancer 10 Novembre 2026 : Guidance Astrale et Conseils

L'adjoint aux espaces publics et à la végétalisation confirme que cette nouvelle orientation correspond aux attentes exprimées par les citoyens. Il rapporte que les portes-à-portes ont révélé une lassitude face au stationnement gênant. Les habitants réclamaient une action concrète pour mettre fin aux véhicules collés aux façades et aux stationnements illicites.

Redécoupage des zones rouges et jaunes

Le changement le plus visible concerne l'avenue de la République qui adopte un double statut. La partie basse, du Square jusqu'à la rue Jules Ferry, conserve son statut de zone rouge. En revanche, la section située entre la rue Jules Ferry et la gare devient une zone jaune. Cette distinction permet d'adapter la durée de stationnement aux besoins spécifiques de chaque secteur.

Advertisement

La rue des Carmes subit une mutation plus profonde en passant intégralement en zone jaune. Cette mesure vise à faciliter l'accès aux commerces tout en limitant la durée de stationnement des résidents. D'autres rues comme la rue Lescure, la rue Jeanne de la Treilhe et la rue du Carmel rejoignent également cette nouvelle catégorie jaune pour fluidifier le trafic.

Nouveaux tarifs et règles de dissuasion

Le nouveau plan introduit une demi-heure gratuite pour encourager les courts séjours et soutenir le commerce de proximité. Cette mesure est conçue pour permettre aux clients de faire une course rapidement sans contrainte financière. Au-delà de cette période, les tarifs en zone jaune sont progressifs pour inciter au turnover des véhicules.

En zone rouge, la politique tarifaire reste plus dissuasive pour limiter la présence longue des automobilistes. Les tarifs s'échelonnent de 1 euro pour quinze minutes à 10 euros pour une heure complète. La mairie assume explicitement ce modèle pour décourager le stationnement quotidien par les résidents dans ces secteurs très denses.

Aménagements physiques et accompagnement

La mise en œuvre de ce dispositif nécessite l'installation de quatorze horodateurs supplémentaires dans la ville. Ces équipements permettent d'appliquer strictement les nouvelles règles de tarification et de durée. Les agents de la voirie et les adjoints de sécurité veilleront au respect du nouveau zonage dès la première semaine.

Advertisement

Des aménagements physiques sont également prévus pour sécuriser les piétons et les commerces. La rue des Carmes verra le nombre de places de livraison réduit pour libérer de l'espace public. Les parkings existants sont ajustés pour éviter que des véhicules ne stationnent pendant plusieurs semaines sans bouger.

Impact sur la fréquentation et les recettes

Les premières observations indiquent une hausse de la fréquentation commerciale dans les rues concernées. Les élus notent une légère baisse des recettes globales mais jugent le pari gagné en termes de fluidité. Cette approche privilégie la qualité de vie des habitants et l'attractivité du centre-ville plutôt que la seule rentabilité financière.