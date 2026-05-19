Nouveau paquet d'aides pour juin, prime carburant de Roland Lescure

Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, a annoncé conjointement avec le ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, Serge Papin, la prime carburant défiscalisée de 300 euros. Cette prime permettra à l'employeur de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés.

Le ministre de l'Economie, Roland Lescure, a annoncé conjointement au ministre des PME et du Tourisme, Serge Papin , une prime carburant défiscalisée de 300 euros.

Cette prime permet à l'employeur de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant d'un véhicule et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène engagés par ses salariés. Il est important de mentionner que le gouvernement a relevé le plafond d'exonération fiscale de cette prime à 300 euros par an au 1er janvier 2025, au lieu de 200 euros, afin de prendre en charge les frais de carburant des salariés.

Le gouvernement a également prévu une concertation sur la crise du Golfe et une présentation des 6 milliards d'euros d'économies annoncées en avril pour faire face à la crise du Golfe. Comme le gouvernement temporise sur les aides qu'il veut toujours, il vise l'intensification de la crise pour mieux cibler les aides, notamment pour le secteur du BTP et des aides à la trésorerie





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