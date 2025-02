Nouveau Maillot du TFC: Un Hommage aux Années 70

Le Toulouse Football Club dévoile son nouveau maillot, le troisième de la saison, en collaboration avec la marque Visionnaire. Le maillot est marqué par les violettes, symbole de Toulouse, et des logos d'époque, rendant hommage à l'histoire du club.

Le Toulouse Football Club ( TFC ) vient de dévoiler son tout nouveau maillot , le troisième de la saison. Créé en collaboration avec Visionnaire , la marque de vêtements des rappeurs Bigflo et Oli, ce maillot met en scène des violettes sur un fond blanc, accompagnées de logos d'époque. Pour marquer l'événement, le TFC a organisé une campagne de teasing autour d'un abribus près de la station de métro Jean-Jaurès.

Pendant une semaine, un tee-shirt blanc sans marque a été affiché avant d'être remplacé, très tôt mardi matin, par le nouveau maillot. Bigflo et Oli ont dévoilé le maillot sur leurs réseaux sociaux, tout comme Damien Comolli, président du club, ainsi que certains joueurs comme Guillaume Restes, Dayann Methalie et Pauline Monadier.Cette collaboration avec Visionnaire est la troisième pour le TFC. Le maillot, qui sera en vente dès mercredi, reprend plusieurs symboliques du club, notamment la violette, symbole de Toulouse et ADN historique du TFC, déclinée dans une version moderne. Le logo de l'époque 1979 a été intégré, ainsi que l'ancien emblème mythique de Nike, également datant des années 70. Le maillot sera porté pour la première fois par les Violets lors du match face au PSG au Stadium, samedi, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1. Les boutiques du TFC et de Visionnaire proposeront 79 exemplaires par jour jusqu'au match, avant un réassort classique





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

TFC Visionnaire Nouveau Maillot Violettes Années 70

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Team Toulouse : Un Nouveau Projet de Basket 3x3 à ToulouseTeam Toulouse, une nouvelle équipe de basket 3x3 professionnelle, s'engage dans le circuit mondial. Composée d'anciens joueurs de Paris 3x3, l'équipe est soutenue par la FFBB et bénéficie du soutien de partenaires locaux. L'équipe vise les Jeux Olympiques de 2024 et promet de faire briller le nom de Toulouse sur la scène internationale du basket 3x3.

Lire la suite »

Déception à Toulouse: Le TFC en panne défensiveAprès un début d'année prometteur, le TFC traverse une période difficile avec seulement 2 points sur 12 possibles en championnat. L'équipe peine à marquer des buts malgré des occasions nombreuses. Yann Gboho, habituellement décisif, est l'un des joueurs touchés par cette panne offensive. Le TFC espère retrouver son efficacité lors du match de Coupe de France face à Guingamp.

Lire la suite »

Fenix Toulouse Lance un Maillot Solidaire pour Surmonter les Difficultés FinancieresLe club de handball toulousain, Fenix Toulouse, fait face à des baisses de subventions et de sponsoring. Pour combler les pertes budgétaires, le club lance une opération solidaire avec un maillot collector nommé « Briqua Tolosana ». Chaque supporter peut personnaliser le maillot avec son nom et prénom, créant ainsi un lien unique avec le club et les joueurs.

Lire la suite »

Handball : découvrez 'Briqua Tolosana', le maillot solidaire du Fenix ToulouseLe club toulousain fait appel au soutien de ses supporters en lançant un maillot solidaire baptisé « Briqua Tolosana ». Une édition collector qui devrait séduire les fans du club.

Lire la suite »

TFC: Nouveau coup dur contre Auxerre avec les absences de Sidibé et GbohoLe Toulouse Football Club (TFC) affrontera Auxerre ce dimanche lors de la 21e journée de Ligue 1. L'équipe toulousaine sera de nouveau privée de plusieurs joueurs clés, notamment Djibril Sidibé et Yann Gboho, qui souffrent respectivement d'un tendon d'Achille et d'un ischio. Le défenseur Rasmus Nicolaisen, quant à lui, sera opéré et absent plusieurs semaines.

Lire la suite »

TFC Féminin : Vers un nouveau succès en Coupe de France face à FleuryLe Toulouse Football Club féminin, en grande forme depuis le début de la saison, affronte Fleury en 32e de finale de la Coupe de France. Les Violettes, 4e de la Ligue 2, s'appuient sur une défense solide et une belle dynamique.

Lire la suite »