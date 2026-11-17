Les travaux du nouveau carrefour giratoire débutent le 16 novembre à Lons-lès-Saunier. Découvrez les impacts sur la circulation et le planning des aménagements routiers.

Les usagers de la rocade de Lons -lès-Saunier font face à un changement majeur de leur quotidien routier depuis le lundi seize novembre. Une intervention de grande envergure a été engagée à l'intersection stratégique entre le boulevard de Lattre de Tassigny et l'avenue du quarante-quatrième régiment d'infanterie. Cette date marque officiellement le lancement des chantiers destinés à l'édification d'un nouveau carrefour giratoire, une infrastructure qui doit transformer durablement la géographie des flux de transport dans ce secteur très fréquenté.

Autorisation et stratégie Ecla

Le projet d'aménagement de cette infrastructure circulatoire repose sur une décision politique validée il y a plusieurs années, plus précisément en deux mille seize. L'entité administrative en charge de la planification urbaine, l'Espace communautaire Lons Agglomération, connue sous l'acronyme Ecla, a donné son feu vert à cette opération lors de ses deliberations de cette année-là. Cette validation administrative constituait la condition sine qua non pour passer de la phase de conception technique à la réalité du terrain.

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Cette autorisation confère au projet une légitimité institutionnelle forte et s'inscrit dans une vision à long terme pour la communauté d'agglomération. En approuvant cette modification du tracé routier, les élus et techniciens de l'Ecla ont choisi d'investir massivement dans la requalification des axes majeurs. Cette décision traduit une volonté claire de moderniser les infrastructures existantes pour répondre aux défis contemporains de la mobilité urbaine et périurbaine.

Fluidification et nouveaux trajets

La finalité première de ce chantier est de restructurer les flux de circulation sur cet axe jugé critique pour le trafic local. Le dispositif doit permettre de créer une liaison directe et efficace pour les automobilistes souhaitant rejoindre la commune de Perrigny en empruntant l'avenue du quarante-quatrième régiment d'infanterie. Cette nouvelle connexion routière vise à réduire significativement les temps de trajet et à simplifier les manœuvres pour les conducteurs naviguant dans cette zone.

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Parallèlement à l'amélioration de la connectivité vers Perrigny, l'ouvrage a un objectif précis de fluidification sur l'avenue Camille-Prost. En redessinant le carrefour, les ingénieurs cherchent à absorber les volumes de trafic de manière plus harmonieuse. Une conséquence attendue est la diminution du phénomène de report de trafic qui affecte actuellement la rue du Colonel Casteljau, saturée en raison des contraintes du tracé actuel.

Sécurité et déplacements doux

L'opération ne se limite pas au seul passage des véhicules motorisés et intègre une dimension sociale importante concernant les modes de déplacement alternatifs. Les concepteurs ont prévu une sécurisation renforcée des espaces dédiés aux piétons et aux cyclistes à proximité immédiate de la gare. Ces aménagements visent à faciliter les trajets à vélo et à protéger les usagers vulnérables dans un environnement auparavant hostile.

La priorité donnée aux déplacements doux répond aux enjeux de sécurité publique et de transition écologique qui caractérisent les politiques de mobilité actuelles. En créant des liaisons plus sûres autour de la gare, l'Espace communautaire Lons Agglomération souhaite encourager les habitants à adopter des modes de transport moins polluants. Cette approche globale transforme la nature même du carrefour, passant d'un simple point de passage à un nœud de mobilité intégré.

Planning et impacts immédiats

La chronologie des travaux a été découpée en plusieurs phases techniques pour optimiser l'utilisation des engins et limiter les nuisances. Les travaux de terrassement et de préparation de la chaussée se déroulent actuellement entre le seize novembre et le dix-huit janvier deux mille vingt-sept. Cette première étape prépare le sol et les fondations nécessaires à la structure du futur giratoire.

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La deuxième phase, s'étendant jusqu'au mois de février deux mille vingt-sept, implique une collaboration avec l'opérateur réseau Gaz réseau distribution France. Les équipes de Grdf interviendront pour procéder au rétablissement de la conduite de gaz, une opération technique indispensable avant le bétonnage final. La phase d'aménagement proprement dite du giratoire reprendra à partir de février deux mille vingt-sept pour finaliser la structure.

Restrictions et plan de circulation

Pendant cette phase hivernale, une organisation rigoureuse est en place pour gérer la cohabitation entre le chantier et le trafic. Sur le boulevard de Lattre de Tassigny, qui correspond à la route départementale soixante-dix-huit, une seule voie de circulation est maintenue dans chaque sens. Entre la rue Rouget-de-Lisle et le chemin de la Guiche, la circulation reste bilatérale mais sur une chaussée considérablement rétrécie.

Les conducteurs doivent impérativement respecter une limitation de vitesse à trente kilomètres par heure dans cette zone de travaux. De plus, il est strictement interdit de tourner entre le boulevard de Lattre de Tassigny et l'avenue du quarante-quatrième régiment d'infanterie dans les deux sens de circulation. Ces restrictions sont temporaires mais essentielles pour garantir la sécurité des ouvriers et des automobilistes jusqu'à la fin de l'opération.