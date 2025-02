Nouveau Commandant à Auch : Philippe Friedrich, un parcours d'expérience à la tête de la sécurité

Philippe Friedrich, ancien chef de la BRI et de plusieurs services territoriaux de sécurité publique, prend la tête de la police nationale auscitaine. Son parcours riche et varié, marqué par des missions de protection rapprochée et des interventions sur le terrain, lui confère une expérience unique pour relever les défis de la sécurité à Auch.

Philippe Friedrich, un profil polyvalent et expérimenté, prend les rênes de la police nationale auscitaine. Arrivé de Mayotte, cet agent de 52 ans, originaire de Strasbourg et père de deux enfants, possède un parcours riche et varié. Sa carrière, commencée il y a trente ans dans les commissariats du métro parisien, l'a mené rapidement vers la brigade mondaine chargée de lutter contre le proxénétisme.

Après une brève période dans cette unité, il s'est intégré à l'équipe de protection rapprochée des hautes personnalités, participant à la sécurité de figures importantes telles que la reine de Jordanie, Rania al-Yassin, le commandant Massoud, ainsi que des chefs d'État et des ministres. Pendant sept années, il a dirigé un groupe opérationnel au sein de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Strasbourg avant de prendre le commandement de la compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) dans le Bas-Rhin en 2009. Après des années passées au cœur de l'action sur le terrain, notamment à Carpentras, Sarcelles et Mayotte, Philippe Friedrich se lance dans un nouveau défi : piloter la sécurité d'Auch avec une approche plus stratégique. Il reconnaît l'importance de l'adaptation à cette nouvelle réalité, passant d'un mode d'intervention constant à une gestion plus globale des enjeux de sécurité. Bien que l'éloignement de l'Outre-mer lui permette une perspective différente, il reste conscient des défis sécuritaires spécifiques à son nouveau territoire. La petite délinquance et le crime organisé touchent Auch comme d'autres régions, avec des zones à risque comme le quartier du Garros et la haute ville. Les infractions relatives aux biens, aux personnes, le trafic de stupéfiants, la consommation d'alcool et les infractions routières constituent des préoccupations majeures pour les forces de l'ordre. Philippe Friedrich entend renforcer la visibilité et l'impact des opérations policières, tout en s'assurant d'une présence active et proactive auprès des citoyens. Le dossier de demande de renforcement des effectifs sera également réexaminé afin de répondre aux besoins spécifiques de la ville.





