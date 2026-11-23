Ce mardi 24 novembre, seize spectateurs découvrent Nous sommes des histoires, un spectacle unique réunissant 19 femmes âgées de 62 à 83 ans pour célébrer la danse senior.

Le mardi 24 novembre, la salle du Cuvier de Feydeau à Artigues-près-Bordeaux a accueilli une performance artistique singulière et émouvante. Le spectacle " Nous sommes des histoires " a mis à l'honneur un groupe de 19 danseuses amatrices, dont les âges s'échelonnent strictement de 62 à 83 ans. Cette production, présentée ce soir-là sur la scène locale, illustre une dynamique culturelle récente qui valorise l'expression corporelle chez les femmes âgées, défiant les préjugés habituels liés au troisième et au quatrième âge.

Un projet chorégraphique initié par Ludovic Guy

Le chorégraphe et danseur Ludovic Guy est à l'origine de cette initiative collective inusitée. Inspiré par ses ateliers d'expression corporelle menés précédemment avec ce public, il a conçu une création artistique dédiée spécifiquement à la place des seniors dans la société contemporaine. Son objectif était double : interroger le regard que le public porte sur ces femmes et ouvrir un espace de réflexion sur des notions telles que la performance et la beauté physique à un âge avancé. Le résultat est un montage scénique qui mêle mouvement et témoignages personnels.

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Des parcours de vie marqués par l'engagement

Les participantes proviennent de divers horizons et portent des histoires de vie souvent complexes et enrichissantes. Arlette, résidant à Tresses, partage avec émotion son vécu d'aidante pendant 49 ans pour son enfant polyhandicapé. Pour elle, cette aventure artistique représente une libération totale, un véritable envol loin des contraintes du quotidien. Isabelle, également présente sur la scène du Cuvier de Feydeau, vit cette expérience comme la concrétisation d'un " rêve d'enfant ", émue par la réalité de se produire devant un public pour la première fois.

L'émotion au cœur de la représentation artistique

Maryvonne, doyenne du groupe à 83 ans, loue la possibilité offerte par cette chorégraphie d'extérioriser des sentiments intimes. D'ordinaire timide en public, elle a même réalisé un solo lors de la première représentation, marquant un dépassement de soi notable. Françoise, une ancienne cadre de la SNCF, décrit le spectacle comme une transition vers " une autre dimension ", permettant aux participantes d'oublier temporairement leur âge et un passé parfois lourd. Cette dimension thérapeutique et sociale est centrale dans la réussite du projet, où la dignité et l'épanouissement priment sur la technique pure.

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Chronologie des répétitions et des prestations publiques

La genèse de cette œuvre a débuté en février dernier, avec un calendrier de travail rigoureux consistant en une demi-journée de répétition par semaine. L'été a également été marqué par deux résidences intensives permettant de peaufiner la mise en scène. La première date de ce spectacle a eu lieu début octobre à Tresses, servant de banc d'essai pour le groupe. La seconde représentation, celle du mardi 24 novembre à Artigues-près-Bordeaux, confirme la solidité du projet et l'engouement des participantent qui jubilent devant leur progression.

Une volonté de diffusion élargie pour l'œuvre

Ludovic Guy exprime le souhait de poursuivre le parcours de " Nous sommes des histoires " au-delà de ces deux dates initiales. Il espère voir la création tourner un peu plus largement, touchant ainsi de nouveaux publics sur différentes scènes françaises. Touché par l'accomplissement de ces femmes, il rappelle une vérité essentielle sur l'art : " On peut exprimer de la sensibilité artistique sans exécuter des saltos arrière. Un simple bras qui s'ouvre peut provoquer une émotion chez le spectateur. " Cette vision humaniste de la danse souligne que l'émotion transcende la virtuosité technique, rendant l'œuvre accessible et profondément humaine.