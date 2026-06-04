Avignon université, le centre hospitalier de Montfavet et le SDIS 84 ont signé une convention commune pour renforcer leurs liens et développer des coopérations dans les domaines de la santé mentale, gestion des risques, art et santé, patrimoine ou encore culture.

Nous avons besoin des jeunes : Avignon université renforce ses liens avec le centre hospitalier de Montfavet et le SDIS 84 . Marie-Laure Piquemal Ratouit, directrice du centre hospitalier de Montfavet et Georges Linares, président de l'université d'Avignon ont signé une convention commune.

Cette convention prévoit la mise en œuvre de projets de recherche conjoints, le renforcement autour de la prise en charge de la santé mentale des étudiants mais aussi la valorisation du patrimoine environnemental, culturel et artistique du site hospitalier. L'établissement a ainsi consolidé son partenariat avec le centre hospitalier de Montfavet dans le but de développer des coopérations dans les domaines de la santé mentale, gestion des risques, art et santé, patrimoine ou encore culture.

Le SDIS 84 était également de la partie pour ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration dans les domaines liés à la sécurité civile et aux politiques publiques. Cette convention porte sur le développement de projets autour de la gestion des risques, de la cybersécurité ou encore de la sauvegarde du patrimoine, mais aussi le renforcement entre formation universitaire et l'accompagnement en lien avec les enjeux de sécurité et de prévention





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