Notre-Dame : le bateau de Thésée et l'identité

Cinq ans et demi après l'incendie qui a dévasté Notre-Dame, le monument a été restauré et rouvert ses portes. Cette restauration soulève des questions profondes sur l'identité d'un objet et de soi. En s'inspirant du paradoxe du bateau de Thésée, cet article explore la relation entre la forme et la fonction, la mémoire et l'identité, et nous invite à réfléchir sur ce qui définit réellement Notre-Dame.

Un choc a traversé le monde entier. Cinq ans et demi plus tard, le monument a rouvert ses portes, réincarnant son allure d'antan, avec ses voûtes restaurées. Mais cette restauration soulève une interrogation : lorsque les pierres et la charpente sont remplacées par une matière neuve, Notre-Dame est-elle toujours Notre-Dame ? Question sans réponse définitive ? Peut-être. Inutile ? Certainement pas. En effet, en filigrane, c'est notre propre angoisse identitaire qui est interrogée.

L'ensemble de Notre-Dame n'a pas été totalement renouvelé, mais c'est un prétexte pour poser ce dilemme qui n'a pas pris une ride. Il précède même les premières pierres de l'édifice posées au XIIe siècle. Il y a près de 2 000 ans, le philosophe grec Plutarque s'amusait déjà à semer le doute avec le paradoxe du bateau de Thésée, ce casse-tête métaphysique célèbre chez les étudiants en première année de philosophie. Thésée, héros mythologique, marin d'exception et bourreau du Minotaure, était l'objet de tous les hommages à Athènes. Son bateau, presque aussi célèbre que lui, était conservé comme une relique sacrée. Mais, avec le temps, les Athéniens, soucieux de le préserver, remplacèrent progressivement chaque planche usée. Si bien qu'après des siècles d'entretien plus aucune pièce d'origine ne subsistait. Notre-Dame rénovée est-elle toujours le « bateau de Thésée » ? Et la question émergea alors : s'agit-il toujours du bateau de Thésée ou n'est-ce qu'une réplique ? « Aussi les philosophes, dans leurs disputes sur la nature des choses qui s'augmentent, citent-ils ce navire comme un exemple de doute et soutiennent-ils les uns qu'il reste le même, les autres qu'il ne reste pas le même », écrit Plutarque, dans son ouvrage « De l'identité des choses ». Le paradoxe se compliqua encore plus tard : si quelqu'un avait récupéré les planches d'origine et reconstruit un autre bateau, lequel des deux aurait été le véritable ? Intuitivement, certains sont tentés de dire que le bateau restauré n'est plus le même. Il n'est qu'un hommage figé à une grandeur disparue. L'émotion qui nous saisit au Parthénon vient de l'idée que nos pas foulent peut-être le même marbre que Socrate il y a des siècles. Mais pourquoi persistons-nous à considérer Notre-Dame, où les dalles du chœur ont été en partie remplacées, où les traces du sacre de Napoléon se sont évaporées avec le temps, comme inaltérablement elle-même ? Pour rester authentique, une vision puriste suppose d'abandonner le bateau de Thésée à son érosion naturelle, comme certains temples grecs que le temps a laissés en ruines. Mais imagine-t-on Paris tolérer que Notre-Dame se désagrège, impuissante, au nom d'un fétichisme de l'original ? Rien n'est moins sûr. Au-delà de cette réflexion sur l'identité des objets, le mythe de Thésée ouvre une perspective plus intime. « Le mythe de Thésée nous amène aussi à une réflexion sur soi et sur le monde. Thésée lui-même a des problèmes d'identité », raconte Louis Mouchotte, normalien, professeur d'histoire et conférencier. « Thésée a un gros défaut : il est oublieux. Sur les chemins de ses aventures, il oublie une première fois Ariane pour tomber amoureux d'une jeune Amazone. Puis il tombe amoureux de Phèdre, etc. » énumère Louis Mouchotte. La question peut alors se poser : « De la même manière que les planches du bateau se succèdent jusqu'à en effacer l'original, que reste-t-il de l'identité de Thésée à mesure qu'il oublie ceux qui l'ont aidé ? Si l'on remplace chaque fragment de son histoire, demeure-t-il encore le même héros glorieux ? » Le bateau de Thésée devient alors une réflexion sur l'identité personnelle. Un exemple est souvent donné : la plupart des cellules d'un corps humain ont moins de dix ans. Sachant que pratiquement tous nos organes, tous nos tissus, toutes nos cellules vont être complètement renouvelés plusieurs fois au cours de notre vie, peut-on dire que nous sommes toujours la même personne ? Il suffit de feuilleter un album de jeunesse pour avoir un doute sur la question. À ce titre, on peut considérer le bateau de Thésée ou Notre-Dame comme une idée qui dépasse l'architecture matérielle. « La mémoire seule doit être considérée comme la source de l'identité personnelle », écrit David Hume dans son ouvrage « A Treatise of Human Nature ». L'identité personnelle est une fiction. Il n'y a que la mémoire qui fait le lien entre ce que j'étais hier et ce que je suis aujourd'hui. Le philosophe écossais rappelle que c'est la finalité de l'objet, et non sa forme, qui le définit. Ce qui fait que Notre-Dame est toujours Notre-Dame réside dans la relation des Français avec l'édifice. La fiction dépasse les briques. « Comme souvent, le mythe est intéressant en soi, mais il est surtout une piste de questionnement. Je pense qu'on peut en faire une lecture politique ».





