Notre-Dame-de-la-Garde : début des travaux de rénovation

Le chantier de rénovation de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille a débuté. Cette première phase, qui aboutira à l'installation d'échafaudages à 210 mètres de hauteur, durera sept semaines. D'autres étapes suivront jusqu'au mois de décembre, avec notamment la pose d'une nouvelle pierre de Calissanne et la restauration de la statue.

L'accueil des visiteurs se poursuivra à l'intérieur de la basilique. Seules certaines parties des terrasses seront inaccessibles pendant certaines phases des travaux. Quarante tonnes d'échafaudages sont en cours d'acheminement au pied de la statue de Notre-Dame-de-la-Garde pour une durée de sept semaines. C'est la première phase du chantier de rénovation de la basilique, qui sera en travaux jusqu'au 8 décembre prochain.

Après cette étape, quatre autres suivront : la pose d'une première nouvelle pierre de Calissanne le 25 mars, le début du traitement des pierres à partir du 1er mai, le lancement de la restauration de la statue à partir du 16 juillet et enfin l'opération de redorure de la Vierge à l'enfant à partir d'octobre. « C'est d'abord un chantier historique, car c'est la première fois que des travaux d'une telle ampleur sont mis en place pour restaurer la basilique. » Spirituel ensuite, bien sûr, mais aussi symbolique, car la Bonne Mère est le symbole autour duquel tous les Marseillais se rassemblent. L'une des plus grandes difficultés du chantier reste le vent à cette altitude, avec des échafaudages qui culmineront à 210 mètres. détaille Xavier David, architecte des travaux de rénovation. « On travaillera hors pollution, hors embruns marins, avec une ventilation à une température contrôlée pour faire le meilleur travail possible. Sur les 2,8 millions d'euros nécessaires au financement de cette rénovation, 1,3 million ont déjà été récoltés grâce à la campagne « à 50 euros. Parmi eux notamment : le Groupe CMA CGM, premier mécène mobilisé pour ce chantier, l'Olympique de Marseille ou encore Pernod Ricard. Alors que la possibilité du classement de Notre-Dame-de-la-Garde au Patrimoine national a été évoquée récemment par la ministre de la Culture Rachida Dati, Olivier Spinoza assure qu'aucune décision n'a encore été prise par le diocèse.





Notre-Dame-De-La-Garde Marseille Basilique Rénovation Chantier Patrimoine

