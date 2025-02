Notre-Dame-de-Bétharram : le poids sombre des accusations d'abus sexuels dans un établissement historique

Des accusations graves d'abus sexuels et de châtiments physiques remontant aux années 1970 et 1990 ont été déposées contre l'ancien pensionnat Notre-Dame-de-Bétharram, une institution éducative historique dans les Pyrénées-Atlantiques. Le Premier ministre, François Bayrou, ancien 'parent d'élèves' externes de l'établissement, a rencontré les victimes et s'est engagé à examiner la question de leur prise en charge. Une enquête est en cours pour éclaircir les faits.

Notre-Dame-de-Bétharram, une institution éducative presque bicentenaire et autrefois prisée par les familles aisées béarnaises, est aujourd'hui le théâtre d'accusations graves concernant des châtiments physiques et des agressions sexuelles. Des anciens élèves témoignent d'un climat de violence gratuite et d'un système de prédation qui a prospéré longtemps dans le pensionnat.

Alain Esquerre, porte-parole des victimes, décrit ce jour comme historique, après une réunion de plus de trois heures avec le Premier ministre. Les récits des victimes, âgées de 8 à 13 ans à l'époque des faits, évoquent des masturbations et fellations imposées ou subies plusieurs fois par semaine, des châtiments corporels, menaces et humiliations. Au total, 112 plaintes ont été déposées auprès du parquet de Pau, qui a ouvert une enquête l'année dernière pour des violences, agressions sexuelles et viols commis essentiellement entre les années 1970 et 1990. Le Premier ministre, François Bayrou, ancien 'parent d'élèves' externes, affirme n'avoir jamais entendu parler de sévices sexuels durant son mandat de ministre de l'Éducation nationale (1993-1997). Un premier rapport, diligenté par l'inspection académique en 1996 à sa demande, avait conclu que Notre-Dame-de-Bétharram n'était 'pas un établissement où les élèves sont brutalisés'. Aujourd'hui, l'établissement, toujours sous contrat avec l'Éducation nationale, a été renommé Le Beau Rameau et a supprimé son pensionnat. Il accueille désormais 520 élèves de la maternelle au lycée. Des parents d'élèves interrogés devant les grilles de l'établissement expriment inquiétude et perturbation face aux révélations, malgré l'affirmation que les coupables ne sont plus dans l'établissement.





