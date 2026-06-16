Notre-Dame-d’Abet, un sanctuaire béarnais menacé par l'érosion

Le sanctuaire Notre-Dame-d’Abet, situé en bordure du Gave de Pau, est menacé par l'érosion. L'érosion menace le sol sur lequel est bâti le site, entraînant des glissements de terrain et des fissures sur les façades de la chapelle.

PORTFOLIO - Lieu de pèlerinage sur le chemin de Compostelle, le sanctuaire Notre-Dame-d’Abet est en danger. Situé en bordure du Gave de Pau, il est menacé par l' érosion .

L'occasion de découvrir ce site patrimonial béarnais en images Le sanctuaire est un lieu de pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il accueille régulièrement des cérémonies et processions, notamment le 15 août. Archives de ‘Sud Ouest’ mode d'emploi : comment retrouver un article ? Le moteur de recherche des archives de ‘Sud Ouest’ a fait son apparition le 8 janvier 2019, dans un univers dédié à la mémoire collective de la région.

Voici quelques consignes pour l'utiliser au mieux Gilles Bourdon / Archives Sud Ouest À Lahontan, le gave de Pau est responsable de l'érosion des terrains sur lesquels repose le sanctuaire de Notre-Dame-d’Abet. L'érosion menace le sol sur lequel est bâti le site : une vingtaine de tombes sont déjà victimes de l'affaissement du terrain, grignoté par le gave de Pau. David Le Deodic / Archives Sud Ouest Des objets du sanctuaire Notre-Dame-d’Abet à Lahontan le 5 juin 2026.

Le père Bernard Fort devant la niche hébergeant la statuette en bois de Notre-Dame-d’Abet dans le sanctuaire le 5 juin 2026. Le père Bernard Fort, recteur du sanctuaire d’Abet depuis septembre 2025, avec la statuette de bois de Notre-Dame-d’Abet. Un chapelet dans le sanctuaire Notre-Dame-d’Abet le 5 juin 2026. Attitude du père Bernard Fort, recteur du sanctuaire d’Abet, dans l’église le 5 juin 2026.

David Le Deodic / Archives Sud Ouest Béarn : quel avenir pour Notre-Dame-d’Abet, ce site patrimonial en bordure du gave de Pau menacé par l'érosion ? À Lahontan, la chapelle, les fontaines, et une partie du cimetière du sanctuaire d'Abet sont victimes d'un inquiétant glissement de terrain. Deux millions d'euros seraient nécessaires pour stabiliser le sol Des fissures sont également apparues sur les façades de la chapelle, en lien avec les mouvements de terrain.

Le père Bernard Fort montre une fissure sur l'église Notre-Dame-d’Abet. Le père Bernard Fort dans la sacristie du sanctuaire Notre-Dame-d’Abet le 5 juin 2026. Icônes et objets sacerdotaux dans l'église Notre-Dame-d’Abet le 5 juin 2026. Médaille dans le dans le sanctuaire Notre-Dame-d’Abet le 5 juin 2026.

Le maire de Lahontan Patrice Lalanne et son adjoint Christian Bonnan près des fontaines du sanctuaire, menacées par l'érosion du gave de Pau. David Le Deodic / Archives Sud Ouest David Le Deodic / Archives Sud Ouest Les photographies de cet article sont issues de notre fonds patrimonial ‘Sud Ouest’, elles sont disponibles à l'achat. Si vous êtes intéressés, il vous suffit d'adresser un mail





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