Nosoli demande le redressement judiciaire : un tournant majeur pour le secteur français de la librairie

Le groupe Nosoli, issu de la fusion diversifiée de Decitre et du Furet du Nord, ouvre une procédure de redressement judiciaire afin de contrer la crise persistante du marché des livres, engagée dans une restructuration visée à prolonger son activité tout en préservant les emplois.

Nosoli , le groupe issu de la fusion des librairies Decitre et du Furet du Nord, a annoncé mercredi l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire . L'entité, qui compte environ 600 salariés et 27 points de vente - dont 18 magasins Furet du Nord et 9 Decitre - se trouve confrontée à un marché des biens culturels en recul, marqué par une pression croissante sur les marges et une baisse de 15 % des volumes de vente depuis 2021.

Cette situation, aggravée par les mutations rapides des habitudes de consommation et la concurrence accrue du e‑commerce, a poussé les dirigeants à envisager cette démarche afin de préserver l'emploi et de réorienter l'entreprise vers un modèle plus durable. La procédure, qui sera officiellement déposée auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole le 1 er juin, devrait permettre au groupe de restructurer son activité et de mettre en place un plan d'action détaillé.

Ce plan, à présenter dans les semaines à venir, vise à équilibrer la composition des ventes entre les livres, les articles hors livres tels que les jeux, la papeterie et les loisirs créatifs, tout en renforçant la présence numérique et la relation avec les professionnels. Le directeur général de Nosoli a souligné que cette mutation est urgente, notant que la dégradation du marché a été plus rapide que prévu depuis le début de l'année.

En parallèle, l'entreprise a maintenu que l'activité des boutiques Decitre continuera normalement pendant le redressement judiciaire. Le groupe a déjà subi des pertes importantes en 2024, avec la suppression de 50 postes, la fermeture de trois Furet du Nord - à Lille, Paris et Beauvais - et de deux magasins Decitre, à Annemasse et Bezons. Des réunions d'information, organisées dans les différentes régions où opèrent les enseignes, ont permis aux représentants du personnel de prendre connaissance de la procédure.

Franck Brunet, délégué CFDT du Furet du Nord, a exprimé ses inquiétudes quant à la possibilité d'un plan social, bien que l'ampleur reste incertaine. Le groupe, marqué par une histoire riche - fondée à Lille en 1921, première librairie française en libre‑service - continue de peser sur le secteur, qui est alors confronté à la compétition intense du numérique. Dans ce contexte, le redressement judiciaire de Nosoli représente un épisode majeur pour le paysage littéraire français.

Les dirigeants de Nosoli prévoient de présenter un bilan complet des impacts de cette démarche - tant financiers que sociaux - et d'initier des stratégies de transformation. Parmi ces axes figurent le renforcement du commerce électronique, la diversification product ou, la coopération avec les collectivités, les universités et les librairies indépendantes. Le groupe investit également dans l'innovation et le marketing expérientiel, notamment à travers des événements en magasin pour attirer une clientèle diversifiée.

En dépit des craintes des salariés et du syndicat, l'entreprise se prépare à naviguer dans un environnement économique particulièrement exigeant, tout en cherchant à consolider sa présence dans le Nord, le Pas‑de‑Calais et la région parisienne, ainsi que dans la région Rhône‑Alpes. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large du secteur, où d'autres enseignes majeures, comme Gibert, ont déjà entamé un redressement judiciaire.

Le défi pour Nosoli sera de mettre en œuvre un plan de redressement efficace, d'atténuer les pertes d'emploi et de revitaliser l'activité de librairie en quête d'une nouvelle voie de rentabilité





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