Nos téléphones nous écoutent-ils vraiment ?

Une enquête révèle que les téléphones portables pourraient enregistrer nos conversations sans notre consentement. L'utilisation des assistants vocaux et la technologie d'écoute active soulèvent des questions éthiques et de confidentialité.

Nous avons tous déjà vécu la situation de voir apparaître une publicité ciblée sur notre téléphone après avoir mentionné un produit ou une envie lors d'une conversation orale. Comme si nos téléphones nous écoutaient... Le Monde et la cellule d'investigation de Radio France ont révélé, jeudi 13 février, qu'une double plainte a été déposée contre Apple par la Ligue des droits de l'homme. L'entreprise aurait, sans en informer ses clients, enregistré une grande quantité de sons.

Preuve que les téléphones portables sont capables d'écouter les conversations des utilisateurs.Dès 2015, Edward Snowden avait lancé l'alerte sur la possible écoute de nos conversations par les services secrets grâce aux téléphones portables. La question s'est également posée lors de l'apparition des assistants vocaux tels que Apple Siri, Google Home ou encore Alexa d'Amazon. En effet, installés sur les appareils connectés, les assistants vocaux possèdent un mode 'écoute', constamment allumé, pour capter, lorsqu'elles sont émises, les demandes des utilisateurs et réagir aux mots déclencheurs. Les fameux 'Dis Siri' ou 'OK Google'. Amazon et Google ont à plusieurs reprises assuré ne pas enregistrer ce qui est capté par les micros des appareils connectés en dehors des périodes d'interaction avec l'assistant numérique. Si les entreprises ont la possibilité technique de le faire, il est peu probable que toutes les conversations soient enregistrées. En effet, la pratique, en plus d'être illégale et sanctionnée à l'échelle européenne, demanderait des investissements massifs pour enregistrer et analyser les appareils en continu. En 2019, un ancien employé de Google concédait au média Quartz que l'écoute des conversations était un apport marginal par rapport aux informations récoltées sur les moteurs de recherche.En 2023, le média d'investigation 404 Media a produit une enquête sur les activités de surveillance de Cox Media Group (CMG). Leader de la publicité numérique, l'entreprise travaille en partenariat avec Google, Amazon, Facebook ou encore Microsoft autour d'une technologie appelée 'Active listening'. Comme le détaille un document de présentation préparé par CMG pour ses clients et cité par 404 Media, la technologie permet 'd'enregistrer en temps réel des données d'intention d'achat en écoutant nos conversations'. Autant d'indices sur la personnalité des utilisateurs qui sont utilisés pour cibler au mieux les campagnes de marketing. Post X 404 Media Par ailleurs, le magazine Wired avance que les appareils connectés s'écoutent entre eux. Dans un foyer, tous les appareils électroniques émettent des ultrasons contenant les données récoltées sur l'utilisateur. Cette transmission explique pourquoi certaines recherches effectuées sur votre ordinateur se retrouvent aussi sur votre téléphone. Pour éviter de se faire écouter à son insu, une seule technique : couper les micros de nos appareils connectés. Tous les utilisateurs ont la possibilité de désactiver manuellement le micro de leur téléphone dans les paramètres ou d'en limiter l'accès à certaines applications





