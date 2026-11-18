Le gouvernement norvégien propose de lier l'âge légal de la retraite à l'espérance de vie. Les générations nées après 1967 verront leur départ différer jusqu'à 70 ans.

Le gouvernement travailliste norvégien a dévoilé le 17 novembre son projet de loi visant à prolonger la durée de vie professionnelle des citoyens. Cette réforme majeur repose sur un mécanisme nouveau qui ajuste l'âge légal de départ en retraite en fonction de l' espérance de vie de chaque cohorte générationnelle. La réponse est ainsi liée au moment de la naissance de chaque individu.

Calendrier précis des nouveaux âges de départ

Le projet supprime la référence unique à l'âge de 67 ans pour instaurer une norme dynamique. Les personnes nées en 1967 constituent le premier groupe concerné par ce changement structurel avec un report de trois mois par rapport aux dispositions actuelles. Cette transition progressive s'accentue pour les naissances suivantes et s'étend jusqu'aux dernières décennies.

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Les Norvégiens nés en 1976 devront attendre 68 ans pour cesser leur activité professionnelle selon les projections du texte. La tranche des naissances en 1987 voit son seuil repousser à 69 ans. Enfin, celles nées à la fin des années 1990 devront travailler jusqu'à 70 ans pour bénéficier de leur retraite normale.

Négociations et avis de la ministre du Travail

Avant le vote parlementaire prévu au printemps 2027, ce texte doit subir une période de consultations larges. Ces discussions incluront obligatoirement les partenaires sociaux qui jouent un rôle central dans le dialogue social norvégien. La ministre du Travail, Kjersti Stenseng, a d'ailleurs adressé un message clair aux jeunes actifs.

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Kjersti Stenseng s'est directement adressée aux trentenaires pour les inviter à anticiper une carrière plus longue que celle de leurs parents. Elle souligne que cette orientation est sage compte tenu des prévisions démographiques actuelles sur la longévité. Le système demeure flexible pour ceux ayant acquis assez de droits, bien que le départ anticipé se voie à 63 ans pour les nés en 1976.

Impact sur les droits à pension et prévisions

Les individus souhaitant partir avant l'âge normalisé bénéficieront d'une pension réduite comparée au taux plein. La réforme maintient la possibilité de cessation d'activité plus tôt, tout en modulant le montant versé en conséquence. Le point de départ bascule ainsi de 62 ans à 63 ans pour la génération 1976, puis à 64 ans pour celle de 1987.

Ce dispositif repose sur un accord politique signé en février 2024 par la majorité des partis du Parlement. Si l'espérance de vie évolue à la hausse comme à la baisse, l'âge de départ suivra automatiquement cette tendance. Cette méthode assure une adaptation continue du système aux réalités démographiques sans nécessiter de révisions législatives fréquentes.