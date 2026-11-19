Norauto réduit le prix de sa trousse de premiers secours de 14,99 euros à 11,99 euros. Découvrez les 20 éléments indispensables pour votre véhicule.

La sécurité routière exige une préparation immédiate en cas d'accident. Pour répondre à cette nécessité, l'enseigne Norauto propose une réduction exceptionnelle sur sa trousse de premiers secours. Ce kit essentiel passe de 14,99 euros à un prix inférieur à 12 euros pour une durée limitée.

Offre Norauto sur trousse de secours

Norauto applique actuellement une remise de 20 % sur son article utilitaire phare. Le prix initial de 14,99 euros est donc ramené à 11,99 euros. Cette offre concerne spécifiquement la trousse de premiers secours homologuée disponible sur le site de l'enseigne. L'objectif est d'encourager les conducteurs à équiper leur véhicule avec du matériel adapté.

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Contenu complet du kit de survie

Ce kit contient exactement 20 éléments pour faire face aux urgences. La trousse comprend une paire de ciseaux, des gants de protection et un guide pratique. On y trouve également des lingettes nettoyantes, du sparadrap et une écharpe de survie. Des pansements, des compresses et des compresses spéciales brûlures sont inclus pour soigner les blessures.

Disponible en magasin ou livré gratuitement

Les clients peuvent récupérer cet article dans l'un des centres Norauto sous une heure gratuitement. La livraison à domicile ou en point relais est offerte dès 29 euros d'achat. Le programme de fidélité Club Norauto permet de gagner des points pour des remises futures.

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