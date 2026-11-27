Découvrez le coffre de toit Norauto Bermude Flex. Volume de 340 litres, fabrication en tissu et prix réduit à 249,99 euros. L'accessoire pratique et compact.

Le coffre de toit Norauto Bermude Flex constitue une solution innovante pour les automobilistes recherchant un espace de rangement supplémentaire sans sacrifier la praticité du stockage. Cet accessoire bénéficie d'une excellente réputation, illustrée par une note moyenne de 4,7 sur 5 attribuée par les utilisateurs. Il résout le problème récurrent du volume occupé par les coffres rigides une fois qu'ils sont retirés du véhicule pour être entreposés.

Conception en tissu et praticité supérieure

La particularité majeure du modèle Norauto Bermude Flex réside dans sa conception entièrement réalisée en tissu. Cette structure souple permet de le replier et de le ranger de manière extrêmement simple lorsqu'il n'est plus utilisé. Contrairement aux modèles rigides qui exigent un espace de garage considérable, ce coffrage pliant s'adapte parfaitement aux contraintes d'espace modernes. Une fois remisé, ses dimensions se réduisent à 129 x 45 cm pour une épaisseur de seulement 13 cm, garantissant un encombrement minimal.

Also read Pneus, révision, freinage : Norauto vous offre 15€ de remise pour le Black Friday

Malgré sa matière textile, le coffre intègre une toile extrêmement solide et totalement étanche. Sa structure aérodynamique est conçue pour résister aux éléments climatiques et à la vitesse lors de l'utilisation sur autoroute. L'installation se fait sur des barres de toit classiques, avec la même facilité que les modèles rigides traditionnels. Le produit a obtenu l'ensemble des homologations et normes de sécurité requises pour une utilisation routière sûre.

Capacité et accès sécurisé pour les conducteurs

Une fois déplié, le coffre de toit Norauto Bermude Flex offre un volume de rangement appréciable de 340 litres. Cette contenance est idéale pour le transport de bagages lors de longs trajets ou de projets de bricolage. L'accès au contenu est facilité par des fermetures semi-rigides situées de chaque côté du coffre. Cette double ouverture permet de récupérer les objets sans avoir besoin de démonter l'intégralité de la fermeture.

Advertisement

La sécurité des biens transportés est garantie par un dispositif antivol intégré. L'ensemble est livré avec un jeu de 2 clés pour assurer la fermeture hermétique et sécurisée du compartiment. Le produit a été conçu en collaboration avec un groupe de clients, intégrant ainsi leurs retours d'expérience directs pour optimiser l'ergonomie et la fonctionnalité. Ce design ergonomique répond spécifiquement aux besoins des utilisateurs occasionnels.

Disponibilité et offre commerciale exclusive

Le coffre de toit pliant Norauto Bermude Flex est proposé au prix de 249,99 euros. Cette offre commerciale est particulièrement attractive pour les acheteurs recherchant un bon rapport qualité-prix dans le segment des accessoires de véhicule. Le prix affiché reflète une mise à jour tarifaire pour rendre cet accessoire innovant plus accessible au grand public.

Les consommateurs peuvent acquérir ce produit directement dans tous les centres physiques Norauto. L'enseigne propose également la vente en ligne via son site officiel, offrant ainsi une flexibilité d'achat totale. Cette large disponibilité assure un accès rapide au produit pour les clients de toute la France. Le contenu de cette offre a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, garantissant une indépendance éditoriale par rapport à la rédaction de BFMTV.com.

Les prix indiqués sont fournis à titre indicatif et peuvent évoluer selon les promotions en cours. Il est recommandé de vérifier la disponibilité des stocks avant toute visite en magasin. Cette solution de rangement représente un investissement judicieux pour quiconque souhaite optimiser l'espace de son garage tout en conservant la capacité de transport nécessaire aux vacances ou aux déménagements légers.