Après une décennie d'interruption, l'association La Compagnie nontronnaise des Soufflets organise le prochain carnaval des Soufflaculs à Nontron le 10 avril 2027, invitant la population à revivre cette tradition immatérielle.

La commune de Nontron, située dans le Périgord vert en Dordogne, prépare sa grande renaissance carnavalesque pour le samedi 10 avril 2027. Cette date marque la fin d'une absence de onze ans, puisque la dernière édition de cette fête populaire remonte à 2016. L'objectif principal est de faire revivre les rues du centre-ville avec le cortège historique des Soufflaculs, une tradition locale unique en France.

La Compagnie nontronnaise des Soufflets relance la tradition

La Compagnie nontronnaise des Soufflets est l'acteur central de cette organisation qui vise à retrouver l'ambiance des grands défilés passés. L'association, qui compte actuellement 17 membres actifs, a officiellement relancé ses activités en avril 2026 pour préparer ce retour majeur. Arnaud Charpateau, qui occupe la présidence de la structure depuis 2014, est profondément engagé dans ce projet puisqu'il a grandi à Nontron et participait déjà aux défilés dès l'âge maternelle avec ses parents.

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L'événement attendu pour le 10 avril 2027 sollicite activement la participation des habitants et des associations locales pour diverses missions. Ces rôles incluent la construction de chars décoratifs, l'intégration au cortège en tant que participants costumés, ou encore l'aide logistique à l'organisation générale de la fête. Le président Arnaud Charpateau insiste sur l'enthousiasme de certains citoyens qui n'attendent que cette occasion pour revenir à la tradition.

Un cortège entre rituels ancestraux et farces populaires

Le déroulement du défilé repose sur des éléments visuels et symboliques très précis qui marquent l'identité des Soufflaculs. Les participants se vêtent traditionnellement de chemises de night blanches et brandissent des soufflets géants. Un autre élément distinctif est le port de bouquets de sardines séchées, parfois fermentées pendant plusieurs semaines pour accentuer leur odeur puissante, ajoutant une dimension sensorielle forte au cortège.

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Les personnages incarnés dans la parade incluent des moines, de bonnes sœurs et des gendarmes, qui sont mis en scène de manière satirique pour tourner en dérision les figures d'autorité et le clergé. Le rituel central consiste pour les Soufflaculs, accroupis, à souffler derrière leur voisin, un acte censé chasser les mauvais esprits. Cette pratique s'inscrit dans une famille de carnavals anciens dont les premières traces journalistiques remontent au journal Le Nontronnais en 1850.

Mémoire vive et reconnaissance patrimoniale officielle

La renaissance de cette fête doit beaucoup au travail de Michel Meyleu, considéré comme l'un des principaux artisans de sa modernisation. Ce dernier se souvient avoir initié une reprise modeste en 1969 avec des amis après que le carnaval s'était arrêté en 1952. La version contemporaine à grande échelle a émergé en 1979 avec la fondation de l'association, permettant à la tradition de perdurer et d'évoluer au fil des décennies.

En 2010, les Soufflaculs de Nontron ont obtenu une reconnaissance officielle en figurant à l'Inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Cette distinction souligne l'importance culturelle de la pratique, bien que les membres portent encore en mémoire les blessures du passé. La mort de Jean-Pierre Cherbeix, ancien roi du carnaval et porte-sardine, survenue en 2017, avait profondément marqué les bénévoles, interrompant temporairement l'élan avant les défis liés à la pandémie.

Impact communautaire et déroulement des rites finaux

L'organisation prévoyante inclut la rénovation du matériel historique, notamment le repeint des Baboyes, deux grandes sculptures en bois représentant des Soufflaculs, avant l'échéance de 2027. Cette préparation technique est essentielle pour garantir la qualité visuelle du défilé qui devrait accueillir entre 150 et 200 personnes costumées, attirant plusieurs milliers de spectateurs dans les rues.

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Le cortège se termine par des rites spectaculaires incluant le jugement et la crémation du mannequin de bois et de paille incarnant Buffadou, personnage symbolisant la fin du carnaval. Une autre tradition interactive implique les fous masqués équipés d'échelles qui grimpent aux fenêtres pour récupérer du ravitaillement, principalement du vin. Ces visites sont toujours coordonnées à l'avance avec les habitants, garantissant une participation bienveillante et sécurisée de la communauté nontronnaise.