À Nontron, la sécurisation de la voûte du Rino engage la commune à plus de 230 000 euros déjà. Les travaux de consolidation, estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros, sont attendus pour l'été 2027.

La commune de Nontron, située dans le département de la Dordogne, fait face à une urgence infrastructurelle majeure concernant la place du Canton. La chaussée principale reste partiellement fermée aux circulations en raison de l'état critique de la voûte en pierre qui surplombe le Rino. Ce cours d'eau souterrain, long de quelque peu plus d'un kilomètre, assure à la fois l'écoulement naturel de l'eau et le collectage des eaux pluviales urbaines.

Expertises et stabilité provisoire de la structure

Les conclusions des expertises menées durant l'été ont été remises aux habitants concernés en septembre dernier. Ces diagnostics ont révélé que quelques bâtiments inoccupés situés au-dessus ou à proximité immédiate du lit du Rino étaient en état de péril. Néanmoins, le maire, Jean-Michel Gourdeau, a souligné qu'aucune évacuation des résidents n'a été nécessaire, un soulagement notable pour les autorités locales. Le bureau d'études spécialisé Igecav, reconnu pour son expertise sur les cavités souterraines, effectue des inspections mensuelles de la structure.

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Jean-Michel Gourdeau précise que depuis le mois d'avril, aucune évolution défavorable de la situation n'a été observée. Cette stabilité encourageante a été constatée durant les périodes de faible débit hydrique, avant l'arrivée des pluies d'automne et d'hiver qui testera la résistance de la voûte dans des conditions hydrologiques plus chargées.

Coûts des études et calendrier des travaux

Les craintes relatives à la fragilité du sous-sol ne sont pas nouvelles, mais elles ont été ravivées par la publication récente d'un rapport alarmant intitulé Des travaux sans que nos murs nous tombent sur la tête ? Ce document met en lumière les risques d'effondrement qui pèsent sur les habitations voisines. La place du Canton demeure le secteur prioritaire à sécuriser en raison des dégradations les plus préoccupantes identifiées sur la voûte.

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Les études hydrologiques préliminaires ont déjà permis de chiffrer plusieurs solutions visant à réduire le débit du Rino. Cependant, les études techniques détaillées pour définir les travaux de consolidation restent à mener. L'objectif affiché par la municipalité est d'obtenir une définition claire des travaux et un préchiffrage avant l'été 2027. Jean-Michel Gourdeau indique qu'il est certain que le coût dépassera plusieurs centaines de milliers d'euros.

Bilan financier et impact historique du ruisseau

Le poids financier actuel repose uniquement sur les frais d'études. À ce jour, la commune a déjà engagé la somme de 230 000 euros pour les expertises, subventions déduites, et ce avant même le démarrage effectif des travaux de réparation. Cette situation place la municipalité dans une attente administrative et financière longue, avec une prévision de budget lourd pour les années à venir.

Parallèlement à ces enjeux techniques, Dominique Villeveygoux, président du Groupe de recherches historiques du Nontronnais (Grhin), rappelle l'importance historique du Rino. Autrefois nommé Rieu Joumar, ce ruisseau alimentait autrefois les basses rues et deux fontaines, dont celle de la place de la mairie. Au Moyen Âge, il servait les moulins à huile et les tanneries qui aménageaient des retenues pour traiter les peaux.

L'histoire locale témoigne que les déchets des ateliers et les eaux usées finissaient dans le ruisseau, lui valant le surnom de Merdanson. Pour limiter les odeurs et l'insalubrité, le cours d'eau fut recouvert, probablement au XVIIIe siècle, selon les estimations historiques. La rue actuelle du 11-Novembre portait d'ailleurs précédemment les noms de rue des Étanches puis rue des Tanneurs, marquant l'empreinte industrielle passée de ce cours d'eau vital pour la ville.