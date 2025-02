« Non, non, non aux fermetures de classes ! » : La colère monte devant le rectorat de Toulouse

Des enseignants, des représentants du personnel et des parents d'élèves se sont rassemblés devant le rectorat de Toulouse pour protester contre les fermetures de classes prévues pour la rentrée prochaine. Les syndicats dénoncent un manque criant d'enseignants et des répercussions négatives sur les écoles en éducation prioritaire.

Le slogan « Non, non, non aux fermetures de classes ! » résonne devant le rectorat de l’académie de Toulouse. Autour d’une centaine de manifestants – des enseignants, des représentants du personnel et des parents d’élèves – des enfants courent et jouent, indifférents à l’enjeu qui se dessine pour eux. Car derrière les chiffres – 199,5 fermetures prévues contre 53,5 ouvertures à la rentrée prochaine –, c’est tout un équilibre qui vacille.

L’inspection académique justifie ces coupes par une baisse démographique : environ 2 000 élèves en moins en Haute-Garonne en septembre. Mais pour les enseignants, le compte n’y est pas. « On nous dit qu’il y a moins d’élèves, mais le taux d’encadrement reste l’un des pires de France, avec une moyenne de 22,9 élèves par classe », déplore Rémy Lasfargues, co-secrétaire de la FSU-SNUipp 31. Dans certaines écoles, la situation est critique. À l’élémentaire Lapoujade, Jean-Baptiste, professeur des écoles, voit la suppression d’une classe comme un coup dur. “On va se retrouver avec des effectifs bien trop lourds. Dans certaines classes, on gère déjà trois niveaux en même temps. Ça devient impossible d’aider correctement les élèves en difficulté.” Les syndicats s’alarment aussi des répercussions sur les écoles classées en éducation prioritaire. « On supprime des postes alors qu’on sait que les effectifs explosent hors classes dédoublées, et on ferme encore des places pour les enfants de moins de trois ans, alors que c’est censé être une priorité ministérielle », s’indigne Jennifer Pelissier, co-secrétaire de la FSU-SNUipp 31. En ce jour de comité social d’administration (CSA), le directeur académique des services de l’Éducation nationale (Dasen) a réduit le nombre de suppressions à 184 classes. « C’est loin d’être suffisant. Nous avons voté unanimement contre cette carte scolaire, et le CDEN de ce mardi a été annulé », annonce Jennifer Pelissier. Si quelques ajustements ont été obtenus, la colère ne faiblit pas. La Haute-Garonne souffre déjà d’un manque criant de remplaçants : en janvier, 300 classes sont restées sans enseignants chaque jour. « On a chiffré les besoins, il manque 900 postes dans le département », martèle Rémy Lasfargues. La lutte ne fait donc que commencer. « Si l’école publique est sacrifiée, alors où se fera le creuset républicain ? » interroge, amer, Éric Pinot, président de la Fédération des Parents d’élèves de Haute-Garonne. En attendant les prochaines discussions avec le rectorat, enseignants et parents comptent bien maintenir la pression





