Nominations BCE : France et Allemagne négocient la succession de Lagarde

Paris et Berlin s'accordent pour les postes clés de la BCE. La France soutient Hernandez de Cos tandis que l'Allemagne défend Knot, dans un contexte de négociations complexes.

Les discussions intenses entre Paris et Berlin s'intensifient pour déterminer la prochaine direction de la Banque centrale européenne. La France appuie énergiquement la candidature de l'Espagnol Pablo Hernandez de Cos pour le poste de président, face au Néerlandais Klaas Knot. Ces tractations s'inscrivent dans une logique de partage des postes au sein du directoire.

L'heure est aux négociations diplomatiques

Le chancelier allemand Friedrich Merz a confirmé l'existence de ces pourparlers très avancés vendredi lors d'un sommet européen à Dublin. Il a précisé que des accords sont envisageables sous peu, bien que les détails restent à finaliser. Selon ses dires, ces négociations devraient prendre encore quelques jours avant d'aboutir à une décision ferme. La situation semble se débloquer progressivement après des semaines de discussions fermées.

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Cette dynamique s'accélère suite à l'annonce du départ anticipé de Christine Lagarde fin octobre. Son mandat prendra fin le 7 février prochain, créant une urgence pour les vingt-et-un pays de la zone euro. La désignation du nouveau président doit être actée d'ici la fin de l'année pour assurer une transition fluide et éviter tout vide institutionnel à Francfort.

Deux profils en compétition directe

Deux candidatures principales se sont dégagées la semaine dernière pour succéder à Christine Lagarde. Klaas Knot, âgé de cinquante-neuf ans, dirige la Banque centrale des Pays-Bas depuis 2011 jusqu'en 2025. Son expérience est reconnue dans le domaine de la politique monétaire européenne.

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D'un autre côté, Pablo Hernandez de Cos, cinquante-cinq ans, a présidé la Banque d'Espagne de 2018 à 2024. Il dirige actuellement la Banque des règlements internationaux à Bâle en Suisse depuis l'an dernier. Ces deux hommes possèdent une connaissance approfondie des mécanismes de la BCE, y ayant représenté leurs nations pendant des années.

Au-delà de leurs compétences techniques, leur capacité à communiquer clairement avec les marchés financiers sera décisive. Le président Emmanuel Macron discute directement avec Friedrich Merz pour aligner les positions françaises et allemandes. L'objectif est de trouver un terrain d'entente stratégique sur l'avenir de l'institution.

Un partage des postes au programme

La question dépasse la simple succession de Christine Lagarde car elle inclut deux autres postes clés. L'Irlandais Philip Lane, chef économiste, voit son mandat expirer en mai. L'Allemande Isabel Schnabel, responsable des opérations de marché, rejoindra le FMI début 2027.

Paris souhaite que Laurence Boone, directrice de Santander en France et ancienne cheffe économiste de l'OCDE, succède à Isabel Schnabel. De son côté, Berlin cherche encore à unifier son choix pour remplacer Philip Lane. Les conservateurs et les sociaux-démocrates doivent encore se coordonner pour cette proposition.

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Calendrier serré et prochaines étapes

Antonio Costa, président du Conseil européen, a annoncé le lancement des consultations du Parlement européen et du Conseil des gouverneurs. Ces étapes sont obligatoires selon les traités européens pour valider les nominations. Le calendrier prévoit des décisions finales par les chefs d'Etat et de gouvernement après avis.

Les pays membres de la zone euro disposent jusqu'au 18 novembre pour soumettre leurs candidats pour les postes de Philip Lane et Isabel Schnabel. Un nouveau sommet européen est prévu les 26 et 27 novembre à Bruxelles pour avancer sur ces dossiers. L'ensemble de ces nominations doit être bouclé avant la fin de l'année.

Si Klaas Knot était préféré à Pablo Hernandez de Cos, la place de Frank Elderson se libérerait également. Les règles d'équilibre des nationalités imposeraient alors son remplacement, complexifiant encore les négociations en cours entre les partenaires européens majeurs.