Nomination de Moulin à la tête de la Banque de France

La nomination d'Emmanuel Moulin à la tête de la Banque de France entre dans une phase décisive ce mercredi 20 mai 2026. L'ancien secrétaire général de l'Élysée fait face à de fortes critiques de l'opposition, qui questionne son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.

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Emmanuel Moulin sera auditionné mercredi matin par les parlementaires avant un vote à bulletin secret pouvant bloquer sa nomination si trois cinquièmes des suffrages exprimés s'y opposent. Les socialistes, LFI et le RN ont annoncé ou envisagent un vote contre, dénonçant une nomination trop liée à Emmanuel Macron pour diriger une institution indépendante.

Le soutien des sénateurs LR et centristes pourrait être décisif, sur fond de soupçons d'accord entre l'Élysée et la droite du Sénat, démentis par l'entourage de Gérard Larcher. Passera ou pas ? Le moment de vérité approche pour Emmanuel Moulin, ex-secrétaire général de l'Elysée proposé pour devenir gouverneur de la Banque de France, auditionné mercredi par les commissions des Finances du Sénat et de l'Assemblée.

Emmanuel Moulin 'ne présente pas les garanties d'indépendance politique indispensables à la fonction de banquier central' Cet ancien directeur du Trésor de 57 ans, passé dans de nombreux cabinets sous les présidences Sarkozy et Macron, sera entendu à 9 h 00 par la commission du Sénat, puis à 11 h 00 par celle de l'Assemblée, avant un vote à bulletin secret des 121 commissaires des deux chambres. Ils peuvent exprimer leur veto : si trois cinquièmes des suffrages exprimés sont défavorables à sa nomination, celle-ci sera repoussée.

La nomination de ce haut fonctionnaire, proposé à ce poste-clé par le président de la République pour succéder à Ce choix à la tête d'une institution indépendante, chargée notamment de garantir la stabilité monétaire, passe mal, après les nominations déjà de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel et d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes, deux proches d'Emmanuel Macron. L'incertitude est encore montée d'un cran mardi, après l'annonce par les socialistes de leur intention de ne pas donner leur feu vert.

Ils ont estimé que M. Moulin 'ne présente pas les garanties d'indépendance politique indispensables à la fonction de banquier central' Soupçons d'un accord entre l'Élysée et la droite du Sénat 'une très grande majorité (d'entre eux) s'est exprimée pour un vote contre' cette nomination qu'ils jugent d'autant plus problématique qu'elle intervient après l'arrivée de deux autres proches du chef de l'État à des postes clés : Richard Ferrand au Conseil constitutionnel puis Amélie de Montchalin à la Cour des comptes. Le Rassemblement national dénonce, lui aussi, une volonté d'Emmanuel Macron de consolider son influence avant 2027.

Jean-Philippe Tanguy accuse le président de chercher à ' plusieurs institutions et reproche à Emmanuel Moulin son rôle dans l'aggravation de la dette publique. Les Insoumis et le RN ont, eux, annoncé qu'ils voteraient contre. Le président de la commission des Finances Eric Coquerel (LFI) a appelé mardi devant la presse le Parlement à Son sort dépendra donc largement du vote des LR mais Emmanuel Moulin pourrait bien être rassuré.

Les sénateurs LR et centristes, a glissé mardi soir un cadre de l'alliance qui domine le Sénat, après avoir sondé de nombreux élus dans la journée. L'hypothèse d'un supposé accord entre le Sénat et l'Elysée, en échange d'une nomination comme Défenseur des droits du sénateur LR et ancien ministre François-Noël Buffet, a eu un certain écho dans les rangs de la droite, même si l'entourage de Gérard Larcher continue de réfuter la conclusion de tout accord.

Alimentant la polémique sur la nomination de M. Moulin, le journal d'investigation Mediapart a affirmé la semaine dernière que la direction de la Banque de France avait demandé à ses services d'élaborer des notes afin de l'aider à préparer ses auditions. Cette pratique a été dénoncée par des agents qui y ont vu notamment une transgression du devoir d'indépendance de l'institution, selon des témoignages recueillis par Mediapart.

Il a assuré avoir bénéficié lui-même de documents analogues en amont des auditions qui ont précédées sa nomination en 2015. Le ministre de l'Economie Roland Lescure a souligné de son côté que la nomination d'Emmanuel Moulin à la tête de la Banque de France serait Haut fonctionnaire ayant gravi tous les échelons financiers de l'Etat, Emmanuel Moulin a débuté sa carrière au Trésor.

Il avait commencé dès 2007 à travailler dans les cercles de l'exécutif sous la droite, comme directeur adjoint du cabinet de l'ex-ministre de l'Economie Christine Lagarde. Il avait rejoint l'Élysée en 2009 comme conseiller économique du président Nicolas Sarkozy jusqu'en 2012





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