Noémie de L'amour est dans le pré : son projet de vie avec Nicolas

Noémie, l'agricultrice de L'amour est dans le pré, a annoncé qu'elle avait officiellement emménagé avec son amoureux Nicolas. Le couple habite enfin dans la maison qu'ils rénoveraient depuis plusieurs mois.

Lundi 1er juin 2026, Noémie a annoncé avec fierté qu'elle avait officiellement emménagé avec son amoureux. Le couple habite enfin dans la maison qu'il rénove depuis plusieurs mois.

Un grand moment pour Noémie : Noémie a finalement croisé le chemin de Nicolas. Depuis plusieurs mois, l'agricultrice âgée de 30 ans partage sa vie avec cet homme qui la comble de bonheur. Rapidement, les internautes se sont demandé si le jeune couple souhaiterait avoir des enfants. Mais, Noémie a été très claire : La jeune agricultrice a en effet un autre projet en tête depuis des mois.

La jeune femme a investi dans une maison qu'elle rénove, étape par étape. Elle peut compter sur son cher et tendre Nicolas pour l'épauler dans ce projet d'envergure : On a tout de suite vu le potentiel de cette maison, même si au départ on s'était dit qu'on referait juste la cuisine et la chambre évoquer l'évolution de ses travaux de rénovation. La jeune femme a annoncé avec fierté qu'elle avait officiellement emménagé avec son amoureux.

S'il leur reste encore un peu de travail pour que tout soit parfait, ils habitent enfin dans leur cocon d'amour : Elle se fera prochainement discrète sur les réseaux sociaux. La jeune femme a besoin de prendre du temps pour s'installer convenablement avec son chéri : au niveau rangement. Je vais vous faire des vidéos pour vous montrer le avant/après. Si les travaux prennent plus de temps que prévu, c'est notamment parce que les amoureux ont étendu leur projet.

Désormais, ils veulent mettre la main à la pâte sur beaucoup de sujets qui concernent leur maison : Je suis trop fan de ce qu'on a fait. Après des mois d'attente, le couple a finalement posé ses valises dans son humble demeure. Le début d'un nouveau chapitre





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