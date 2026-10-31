Noel McNamara succédera au Leinster : la fin d'un cycle à Bordeaux-Bègles

Le Times révèle que Noel McNamara, entraîneur des lignes arrières de l'UBB, quittera le club à l'issue de la saison pour diriger le Leinster. Contexte et réactions autour de ce recrutement majeur.

La presse britannique de référence, The Times, a révélé que Noel McNamara, l'actuel entraîneur des lignes arrières de l' Union Bordeaux-Bègles, est sur le point de quitter son poste. Cette nouvelle indique qu'il rejoindrait la province irlandaise du Leinster à l'issue de la saison actuelle pour en devenir l'entraîneur principal. Cette nomination interviendrait pour la prochaine saison sportive, marquant un retour aux sources pour le professionnel irlandais de quarante-cinq ans. Il succéderait ainsi à Léo Cullen au sein d'une équipe qui a remporté quatre fois la Champions Cup. Cette évolution potentielle fait suite au refus de l'Argentin Felipe Contepomi, actuellement sélectionneur des Pumas, de reprendre ce poste de direction technique. L'opportunité représente un tournant majeur dans la carrière de McNamara, qui n'a jamais exercé la fonction d'entraîneur principal jusqu'à présent.

Un lien indéfectible avec Leinster et l'équipe de Bordeaux

Noel McNamara entretient des liens profonds avec la structure du Leinster, qu'il a quittée il y a plusieurs années. Il a d'abord lancé sa carrière dans le rugby en tant qu'entraîneur pour l'académie et les équipes de jeunes de la province dublinoise. Son parcours l'a ensuite mené à Durban en 2022, où il a rencontré Yannick Bru au sein des Sharks. Il a suivi ce dernier à Bordeaux en 2023, après l'arrivée du manager français. Durant son séjour à Bordeaux, il a contribué significativement au succès de l'UBB, devenant l'architecte principal de son système offensif. L'Irlandais avait précédemment déclaré à la presse locale que le Leinster faisait partie intégrante de son ADN professionnel. Il soulignait également entretenir de solides connections avec son ancien club, ce qui faciliterait probablement son intégration future s'il décide de revenir en Irlande.

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Un contexte sportif intense avant la finale de Bilbao

Cette annonce intervient dans un contexte sportif particulièrement tendu, alors que l'UBB se prépare à affronter le Leinster en finale de la Champions Cup. Le match décisif se déroulera samedi à Bilbao en Espagne. Noel McNamara devra donc gérer cette dualité entre la préparation de son équipe actuelle et son avenir potentiel. Il a récemment insisté sur l'importance de la rigueur irlandaise, tout en précisant qu'il est impossible de faire un simple copier-coller des méthodes. Cette finale constitue l'aboutissement du travail accompli sous la direction de Yannick Bru, manager général du club bordelais depuis 2023. Les deux équipes s'apprêtent à s'opposer pour le titre suprême du club continental, dans une rencontre qui promet d'être d'une grande intensité tactique.

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L'incertitude contractuelle et la réaction de l'intéressé

La situation reste complexe sur le plan administratif, car le contrat de Noel McNamara avec l'Union Bordeaux-Bègles est signé jusqu'en 2029. Le club de Laurent Marti, président de l'UBB, pourrait être réticent à libérer l'un des piliers de son staff, responsable de deux premiers titres majeurs pour le club. Lors de la prolongation de son contrat, McNamara avait affirmé se sentir bien à Bordeaux et ne pas avoir envie de changer. Il a précisé que sa famille était bien installée dans la ville, bien que d'autres propositions aient été envisagées. Il a également exprimé sa croyance forte dans le projet sportif du club, indiquant qu'il n'était pas terminé. Si les informations du journal britannique se concrétisent, il ne lui restera que quelques mois pour finaliser son engagement avec l'équipe girondine avant de rejoindre Dublin.