Découvrez le programme complet de la 10e édition de Noël au Pays des Châteaux en Indre-et-Loire. Dates, tarifs, itinéraires et événements exclusifs pour cet hiver.

La dixième édition de l'événement culturel emblématique " Noël au Pays des Châteaux " s'apprête à ouvrir ses portes en Indre-et-Loire. Cette initiative touristique majeure, organisée par l'agence départementale du tourisme de Touraine (ADT Touraine), se déroulera du samedi 28 novembre 2026 au dimanche 3 janvier 2027. Sept monuments historiques prestigieux revêtiront une identité festive unique pour accueillir les visiteurs tout au long de la saison hivernale.

L'édition précédente avait déjà démontré la puissance d'attraction de cette manifestation en accueillant plus de 203 001 visiteurs entre ses murs. Pour cette nouvelle étape, l'objectif est de proposer un itinéraire thématique cohérent reliant les châteaux d'Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais, Loches et Villandry. L'agence touristique met en avant la complémentarité des offres pour encourager la découverte multiple des sites.

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Itinéraires et Pass Découverte Multi-Sites

Pour faciliter l'exploration de cet itinéraire, l'ADT Touraine a mis en place des pass spécifiques permettant la visite de plusieurs monuments à tarif préférentiel. Ces documents sont disponibles dans les sept offices de tourisme de la région et sur les plateformes en ligne officielles. Ils offrent une réduction significative sur le coût des entrées individuelles.

Le pass permettant de visiter cinq châteaux est vendu 53 euros, soit une économie notable par rapport au tarif normal de 66 euros. Cette stratégie vise à concrétiser l'idée d'un grand circuit touristique qui s'invite naturellement, incitant le public à enchaîner les visites. Chaque découverte promet d'appeler logiquement la suivante, créant une expérience fluide et immersive pour les voyageurs.

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Programme Festif au Château d'Amboise

Au Château royal d'Amboise, l'événement prend une tournure originale avec le " Noël royal des animaux ". Cette scénographie imagine que les animaux présents sur les lieux, comme les fauves, le girafon et les cerfs, organisent secrètement leurs propres festivités dans le logis royal. Les visiteurs sont invités à se glisser dans la peau de convives indiscrets pour assister à ce Noël atypique.

Des balades nocturnes aux chandelles sont prévues les samedis 12 et 26 décembre, ainsi que le mardi 29 décembre, à 18 h 30, 19 h, 19 h 30 et 20 h. Le 12 décembre, coïncidant avec la célébration de Sainte-Lucie, une déambulation équestre poétique proposée par l'association Cavalbancale viendra enrichir l'atmosphère magique du site. Des menus repas de fête seront également mis en scène dans des décors immersifs pour prolonger l'expérience.

Innovations Florales au Château de Chenonceau

Le Château de Chenonceau propose une scénographie florale spectaculaire conçue par le créateur Loïc Bienassis et son équipe de l'Atelier Floral. La Grande Galerie sur la rivière est transformée pour rendre hommage aux traditions de Noël, non seulement françaises mais aussi internationales. Les visiteurs découvriront des ambiances inspirées de l'Inde, de la Provence avec ses treize desserts, et de l'Alsace.

Les mercredis 23 et 30 décembre, le château accueillira le public de 18 h 30 à 22 h, avec une extension des horaires pour les jardins jusqu'à 23 h. Loïc Bienassis sera présent pour des visites guidées de sa scénographie les vendredis 4 et 11 décembre à 10 h. Ces rencontres exclusives nécessitent une réservation et sont tarifées à 45 euros par personne, reflétant la qualité artistique de l'installation.

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Ateliers Gourmands et Découvertes à Villandry

Au Château de Villandry, l'accent est mis sur le patrimoine culinaire français à travers l'atelier " Une brève histoire de la pâtisserie française ". Animé par l'historien de la gastronomie Loïc Bienassis, cet atelier se tiendra le samedi 28 novembre de 14 h 30 à 15 h 30. Il retracera l'évolution de la pâtisserie du Moyen Âge à nos jours.

Des séances supplémentaires sur réservation sont organisées du 21 au 31 décembre. L'accès à ces ateliers est ouvert dès l'âge de sept ans, avec un tarif de 19 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants. Cette approche pédagogique permet aux familles de comprendre les savoir-faire qui façonnent les grandes tables de fête à travers l'histoire.

Calendrier et Tarifs Spécifiques des Autres Sites

Les autres châteaux participant à l'itinéraire proposent également des créneaux horaires précis. Au Château d'Azay-le-Rideau, une session aura lieu le samedi 12 décembre à partir de 17 h, avec un billet à 16 euros gratuit pour les moins de 18 ans. Le Château de Langeais organisera une journée le samedi 26 décembre de 18 h 30 à 22 h sur réservation. Enfin, des visites guidées thématiques avec entrée à 90 euros par personne seront proposées les vendredis et mardis de fin décembre pour les visiteurs les plus motivés.