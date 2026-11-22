Michelle et André Labbé ont fêté leurs 60 ans de mariage à la mairie du Teilleul. La cérémonie réunissait leurs enfants dont le maire Jérôme Labbé.

Michelle Labbé et André Labbé ont célébré une étape familiale majeure en renouvelant leurs vœux de mariage à la mairie du Teilleul pour leurs noces de diamant. Cet événement exceptionnel marque soixante années de vie commune pour le couple, qui a choisi ce cadre officiel pour honorer la longévité de leur union devant leurs proches.

Cérémonie symbolique du Teilleul

La ville de Lande du Teilleul a été le théâtre de cette célébration à caractère historique pour la famille Labbé. Le couple s'était initialement marié dans cette même mairie, avant de sceller définitivement leur engagement à l'église d'Husson. Soixante ans plus tard, la présence de leurs enfants a donné une dimension supplémentaire à cette re-cérémonie. Véronique Künkel, maire de la commune, a oficié pour cette occasion, rappelant l'importance de ce jalon dans l'histoire locale et familiale.

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Témoignage et parcours de vie

Pendant la cérémonie, Véronique Künkel a évoqué le parcours personnel des époux Labbé, depuis leur rencontre jusqu'à la naissance de leurs trois enfants : Fabienne, Jérôme et Yoann. Andrée Labbé a partagé sa vision de leur vie partagée, soulignant que le bonheur réside dans la santé et la famille. Elle a admis que si les hauts et les bas existent, il est vrai qu'ils ont eu plus de bons moments que de mauvais, une honnêteté qui rend cette longévité encore plus remarquable.

Reconnaissance officielle et familiale

Les enfants Labbé ont joué un rôle central dans l'organisation de cet événement. Jérôme Labbé, maire de Sainte-Cécile-les-Vignes dans le Vaucluse, a remis à ses parents la médaille de l'Enfance et des Familles. Cet hommage officiel reconnaît leur engagement envers leur descendance. Chaque membre de la famille a ensuite pu écrire un mot dans le livre d'or de la mairie du Teilleul, créant un souvenir collectif durable pour les époux célébrant leurs 60 ans.

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Légendes et traditions locales

La célébration s'inscrit dans un contexte culturel riche pour la région. La cérémonie a également mentionné des figures locales comme les Doigts Agiles pour l'activité de patchwork de Michelle Labbé. De plus, des anecdotes familiales ont été partagées, comme la relation de parenté avec Guy Môquet. Ces éléments montrent comment cette union s'insère dans le tissu social et historique de la Manche et du Vaucluse.

Héritage et valeurs transmisses

André Labbé a témoigné des leçons tirées de cette longue vie à deux. Il a appris à imaginer et à construire grâce à sa femme, tandis que Michelle a transmis la volonté de ne jamais lâcher. Ces valeurs de courage et de soutien mutuel constituent le véritable secret de leur succès. Le couple continue ainsi son chemin avec l'enthousiasme d'un nouveau début, prouvant que l'amour peut se renouveler à chaque anniversaire de mariage.