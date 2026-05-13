Eric Trappier energetically defends cooperation with OHB, presenting disagreement with Airbus on the Scaf, while clearly expressing rejection of the extreme-right party's contact with the Council of Jewish Institutions. New revelations by "Mediapart" report Patrick Bruel's misconduct, leading to sexual accusations.

Aucun "ostrasmise" vis-à-vis des Allemands : le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier s'est dit mercredi confiant dans la coopération avec le groupe d'outre-Rhin OHB pour un avion spatial tout en visiblement réitérant ses désaccords avec Airbus concernant le Scaf , programme du futur avion de combat européen.

En interne, certaines voix du Conseil représentatif des institutions juives de France militent pour accepter de dialoguer avec la formation d'extrême droite. Une majorité de ses membres refuse toutefois d'offrir ce trophée au RN, tout en renvoyant dos à dos le parti avec La France insoumise. De nouveaux récits recueillis par "Mediapart" dénoncent le comportement de Patrick Bruel en marge de ses concerts, tournages, rencontres professionnelles ou encore lors de massages, entre 1991 et 2019.

Une femme l'accuse de l'avoir violée alors qu'elle était mineure. Le chanteur conteste toute "contrainte" ou "violence"... Certaines de ces technologies sont nécessaires pour faire fonctionner nos services correctement : vous ne pouvez pas les refuser... Certains sont nécessaires au fonctionnement du site et de l’application mobile (vous ne pouvez pas les refuser).

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