No Money For Terror fifth conference: Crypto assets, stablecoins and untraceable wallets target

In the fifth conference of No Money For Terror, international delegations agreed on a common declaration to combat terrorist financing, particularly focusing on cryptocurrencies, stablecoins, and untraceable wallets used by terrorist groups.

Réunies à Paris cette semaine dans le cadre de la cinquième conférence No Money For Terror , plus de 70 délégations internationales ont adopté une déclaration commune contre le financement du terrorisme.

Cette déclaration vise en priorité les cryptoactifs, stablecoins et messageries numériques utilisés par les groupes terroristes. A Bercy, en marge de la conférence, les délégations ont constaté que les nouvelles technologies se sont transformées en outils de financement illicite. Les wallets non hébergés, les plateformes de crowdfunding et les messageries instantanées ont également été ciblés dans la déclaration commune.

Plusieurs sujets ont été abordés lors de la conférence, y compris l'utilisation des innovations financières numériques à des fins terroristes, la dépendance de groupes terroristes sur les branches locales implantées dans certaines régions du monde, les liens entre terrorisme et crime organisé, ainsi que le financement du terrorisme par le contrôle d'un territoire





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