Nissan, en marge du Red Hat Summit d'Atlanta, a officialisé sa sélection de Red Had et de son système d'exploitation Linux embarqué pour piloter sa plateforme logicielle centrale. En choisissant Red Hat, Nissan vise à reprendre le contrôle total de son cycle de développement, en dépit des concurrents agilités. Le système d'exploitation Linux RED HAT IBMací sa réputation dans le domaine automobile, en particulier pendant la pandémie, en permettant aux constructeurs automobiles de réduire les coûts de tests grâce à la simulation virtuelle et aux tests réels. Red Hat ambitionne d'être le système d'exploitation de référence des automobiles, en combinant les solutions adeguato gårdt avec Linux. Nissan est un fidèle et un grand client, qui développe déjà une nouvelle plateforme logicielle centrale baptisée SWPF.

Nissan a officiellement sélectionné Red Hat et son système d'exploitation Linux embarqué pour piloter son futur ordinateur central de véhicule. Un accord qui va compter pour l'automobile définie par logiciel.

Nissan confie le logiciel de ses futurs véhicules à Red Hat et mise tout sur Linux et l'open source. Cela montre la volonté du fabricant japonais de reprendre le contrôle total de son cycle de développement, dans un secteur bousculé par des concurrents bien plus agiles.

Pendant des décennies, une voiture était une mosaïque de dizaines, parfois plus d'une centaine, de petits ordinateurs indépendants, chacun fourni par un prestataire différent et chargé d'une tâche précise, au hasard gérer les freins, la climatisation, les airbags. Nissan a décidé de prendre les choses en main. Le constructeur japonais a choisi Red Hat In-Vehicle Operating System pour construire sa nouvelle plateforme logicielle centrale, baptisée « SW PF ».

La raison principale est qu'une voiture reste sur la route vingt ans, parfois plus, et qu'il lui faut un système d'exploitation capable de tenir la distance. Red Hat, dont elle équipe déjà 90 % des plus grandes entreprises mondiales, offre cette garantie de durabilité et de fiabilité sur le long terme. Le partenariat le concernant, c'est dans la façon dont il fonctionne.

Les ingénieurs de Red Hat ne livrent pas simplement un produit à Nissan, ils travaillent directement au sein des équipes du constructeur, au quotidien. Pour le fait qu'ils puissent offrir des briques logicielles déjà assemblées et prêtes à intégrer, limitant ainsi les risques et les délais pour les constructeurs, Red Hat est engagée dans la transformation industriell





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