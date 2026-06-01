Niska annonce un concert historique au Stade de France

Le rappeur français Niska a officiellement annoncé son prochain concert au Stade de France, prévu pour le 10 avril 2027. Cet événement marque une étape majeure dans la carrière de l'artiste d'Évry, qui a conquis le public français grâce à ses freestyles viraux et ses titres mélangeant trap et influences afro. Après plus de dix ans de soutien de ses fans, il considère ce concert comme une célébration collective, affirmant que le Stade de France appartient à son public. Les préventes commenceront le 2 juin à 12h et la vente générale le 4 juin à la même heure. L'annonce, faite via une vidéo émouvante, revient sur son parcours et remercie ses supporters pour leur rôle dans son ascension. Malgré une présence plus discrète ces dernières années, notamment en tant que juré dans des émissions, Niska reste une figure majeure du rap français, avec des albums certifiés disque d'or et de platine. Cet article revient sur les détails de l'événement, son importance dans le paysage musical français, et le parcours de l'artiste.

Le rappeur d' Évry , Niska , a fait une annonce majeure pour ses fans : un concert au Stade de France, prévu le 10 avril 2027 . Cette nouvelle, très attendue, intervient après des mois de spéculations et de rumeurs.

L'artiste a révélé l'information dans une vidéo published where he reflects on his journey from the streets of Évry to the biggest stadium in France. He emphasized that this achievement is not his alone but belongs to his supporters who have been with him for over a decade. In the video, Niska states: "Ce Stade de France, ce n'est pas le mien, c'est le vôtre" (This Stade de France is not mine, it's yours).

He recalls how his fans carried his lyrics across Paris and how he saw pride in their eyes for seeing someone from their background succeed. This emotional address underscores the deep connection between the artist and his audience. The practical details for ticket acquisition were also shared. Pre-sales start on Tuesday, June 2, at 12 p.m. exclusively on the Stade de France website.

The general sale will follow on Thursday, June 4, at 12 p.m. Given the immense popularity of Niska and the iconic status of the venue, demand is expected to be extremely high. Fans are advised to be ready at the exact times to secure their spots. The concert itself promises to be a spectacular event, leveraging Niska's renowned stage energy and his catalog of hits that blend trap music with African influences.

His ability to fuse these styles has earned him a unique place in the French rap scene, appealing to a broad and diverse fanbase. Niska's rise to fame began in the early 2010s when his viral freestyles on YouTube caught the attention of both the public and industry professionals. Tracks like "Charo Life" and collaborations with other prominent artists quickly established him as a force.

His debut album "Zifukoro" was certified gold, and subsequent releases achieved platinum status, confirming his arrival as a new star. Over the years, he has maintained a loyal following despite taking a slightly lower profile in recent times, including serving as a judge on early seasons of the television show "The Voice: la plus belle voix.

" The Stade de France concert is a testament to his enduring appeal and the loyalty of his fans. It also reflects a trend of French rap artists conquering the country's largest venues, a feat once reserved for international pop and rock acts. With this announcement, Niska solidifies his legacy and offers his community a night to remember at the foot of the legendary Parisian stadium





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