La Nintendo Switch avec Joy-Con passe du mode portable au mode TV sans câble supplémentaire et profite d'une baisse de 32,91 euros sur Amazon.

La console Nintendo Switch avec Joy-Con est proposée à 266,09 euros au lieu de 299 euros sur Amazon, soit une baisse de 32,91 euros sur cette machine hybride. Le modèle permet de jouer en déplacement puis de reprendre la partie sur un téléviseur, sans configuration complexe. Cette offre intéresse particulièrement les joueurs qui souhaitent une vraie liberté sans renoncer au confort du salon.

Le principe repose sur une console unique qui change de configuration selon l'endroit où elle se trouve. Il suffit de la glisser dans sa station d'accueil pour basculer vers l'affichage sur écran externe, ce qui évite toute manipulation complexe et tout câble supplémentaire à brancher.

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Un passage direct entre mode portable et mode TV

La Nintendo Switch avec Joy-Con passe du mode portable au mode TV en étant simplement glissée dans sa station d'accueil. Aucun câble additionnel n'est nécessaire pour retrouver le jeu sur le téléviseur.

Ce fonctionnement permet de commencer une partie dans les transports ou en voyage, puis de la poursuivre au salon sans interruption. La console reste la même, seule la manière d'afficher l'image change selon le lieu.

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Des résolutions d'image différentes selon l'usage

En mode portable, l'écran de 6,2 pouces affiche les jeux en 720p. Une fois la console posée sur le dock, la sortie HDMI envoie l'image en 1080p sur le téléviseur.

Cette différence de définition est à prendre en compte pour le choix de l'appareil. Le passage en 1080p sur grand écran offre une image plus nette que celle de l'écran intégré, tandis que la portabilité reste l'atout principal lorsque la console circule.

Les deux Joy-Con se détachent également pour offrir une expérience à deux. Chaque joueur tient sa manette dans une main, ce qui transforme instantanément la console en espace de jeu partagé sur un seul écran.

Un catalogue et des usages à deux joueurs

Le catalogue exclusif de la Nintendo Switch avec Joy-Con met en avant des univers où la narration se construit autour de choix moraux et de quêtes secondaires. Ces mécaniques enrichissent l'histoire principale et encouragent les joueurs à explorer au-delà de la trame centrale.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild propose une trame non linéaire où chaque sanctuaire découvert révèle un fragment du passé du héros. Cette progression graduelle récompense l'exploration et installe une immersion qui se construit au fil des sessions.

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Les Joy-Con captent aussi les mouvements, ce qui ajoute une dimension tactile absente sur les plateformes concurrentes selon la description de l'offre. Dans Animal Crossing, le joueur peut lancer un filet, tandis que Mario Kart 8 Deluxe permet de diriger une moto au moyen de ces mouvements.

Une offre Amazon parmi d'autres promotions du moment

La réduction sur la Nintendo Switch avec Joy-Con est disponible dès maintenant sur Amazon, au prix de 266,09 euros. Le même site présente d'autres offres sur l'électroménager, les aspirateurs et les produits de cuisine.

Parmi les promotions listées figurent notamment l'Airfryer Ninja Double Stack XL à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros et la machine à café De'Longhi à 329 euros au lieu de 399,99 euros. Le robot Dreame L10s Ultra Gen 2 est aussi proposé à 329 euros au lieu de 499 euros.

Les acheteurs intéressés par la console doivent comparer le prix affiché avec celui des autres marchands avant de valider leur commande. Amazon propose également l'adhésion Prime gratuitement via un lien présent sur la page de l'offre.