Nintendo Switch 2 : une version européenne avec batterie remplaçable pour se conformer à la nouvelle loi UE

Nintendo prépare une édition spéciale de la Switch 2 adaptée à la réglementation européenne qui impose des batteries facilement remplaçables à partir de 2027. Le fabricant travaille sur un nouveau design, un nouveau numéro de modèle et promet de conserver les performances tout en répondant aux exigences de réparabilité.

Nintendo a confirmé une rumeur qui faisait le tour des forums de gamers : la société japonaise va lancer une version spéciale de la Nintendo Switch 2 afin de se conformer à la nouvelle réglementation européenne sur la réparabilité .

À partir du 18 février 2027, la législation de l'Union européenne exigera que les batteries intégrées à certains appareils électroniques puissent être remplacées facilement par l'utilisateur final tout au long du cycle de vie du produit. Cette exigence ne signifie pas que les consoles devront retrouver un capot arrière amovible ou des piles AA, mais simplement que la batterie devra pouvoir être retirée avec des outils courants, sans recourir à des procédés de démontage complexes comme le ramollissement d'adhésifs ou l'usage de tournevis JIS spécifiques.

En réponse, Nintendo travaille sur une version de la Switch 2 dont la batterie sera conçue pour être remplacée rapidement, sans outils spécialisés, tout en conservant l'esthétique et l'ergonomie qui ont fait le succès de la console. La marque n'a pas encore dévoilé les détails du nouveau design, mais indique que les prochains modèles destinés au marché européen porteront un numéro de référence différent, signalant leur conformité au futur cadre législatif.

Cette mise en conformité intervient alors que la Nintendo Switch 2, sortie récemment, est encore équipée d'une batterie collée au châssis, dont le remplacement nécessite habituellement de chauffer les adhésifs, d'utiliser des solvants et de démonter minutieusement la coque. Aucun communiqué officiel ne précise si la solution de batterie amovible sera déployée uniquement pour les unités vendues dans l'UE ou si elle s'étendra à l'ensemble du portefeuille mondial de Nintendo.

Certains observateurs spéculent que la société pourrait profiter de cette contrainte pour introduire d'autres améliorations, telles qu'une meilleure gestion thermique ou une légère hausse de la capacité énergétique, mais ces hypothèses resteront à vérifier une fois les premiers exemplaires en main. Il faut également souligner que le nouveau modèle ne sera pas identifié uniquement par son numéro de série, mais également par un nouveau code qui indiquera clairement aux détaillants et aux consommateurs qu'il répond aux exigences de réparabilité européennes.

Outre la question de la batterie, cette actualité rappelle les pressions croissantes exercées par les législateurs européens sur les grands fabricants d'électronique afin d'encourager l'économie circulaire et de réduire les déchets électroniques. D'autres géants du secteur, comme Apple et Samsung, ont déjà annoncé des programmes visant à rendre leurs appareils plus facilement réparables, mais la règle de 2027 va aller plus loin en imposant une obligation légale.

Pour Nintendo, l'enjeu est double : respecter la loi tout en préservant l'expérience ludique qui a fait de la Switch un phénomène mondial. La communauté attend avec impatience les premiers tests de la version européenne de la Switch 2, afin de vérifier si la batterie remplaçable ne compromet pas l'autonomie, le poids ou le confort d'utilisation.

Dans tous les cas, cette initiative marque une étape importante pour la filière du jeu vidéo, qui devra concilier innovation, performance et durabilité dans les années à venir





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