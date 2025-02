Nintendo Switch 2 : La révolution magnétique

Nintendo pourrait révolutionner son prochain modèle de console, la Switch 2, avec un système magnétique pour fixer les Joy-Cons et une possibilité d'utilisation dans les deux sens.

Nintendo , sa prochaine console, la Switch 2 , pourrait connaître une petite révolution discrète mais ingénieuse. Selon un brevet récemment rendu public, la console pourrait être utilisable dans les deux sens, l'affichage pivotant automatiquement selon l'orientation de la console. Cette flexibilité est rendue possible par un changement majeur : les Joy-Cons ne glisseront plus sur des rails latéraux, mais s'attacheront magnétiquement.

Contrairement à la première Switch et ses manettes fixées mécaniquement, la nouvelle génération devrait exploiter un système d'aimants pour maintenir les Joy-Cons en place. Ce choix permettrait non seulement un montage plus rapide et plus fluide, mais aussi la possibilité de retourner complètement la console sans chambouler l'expérience de jeu. L'écran détecterait l'inversion et s’adapterait automatiquement à l’orientation choisie. Ce changement vise avant tout à améliorer l’ergonomie. Actuellement, le port casque et la connectique USB-C de la Switch sont situés en haut, ce qui n'est pas très pratique en mode portable. Grâce au nouveau système, les joueurs pourraient retourner la console et donc repositionner ces ports. Les câbles ne gêneraient ainsi plus la prise en main. Cette réversibilité pourrait aussi ouvrir la porte à de nouveaux accessoires. Nintendo, toujours friand d’innovations matérielles, pourrait proposer des périphériques adaptés à ce format. Une caméra ou un capteur externe, attachable via USB-C, pourrait être exploitée pour des expériences en réalité augmentée ou des interactions spécifiques avec certains jeux. Ce n'est que pure spéculation à ce stade, mais le potentiel est là. Autre ajout notable, un capteur optique intégré aux Joy-Cons. Similaire à celui des souris d’ordinateur, il permettrait aux manettes de détecter leurs mouvements sur une surface. Il y aurait donc une nouvelle manière de jouer avec ces Joy-Cons. Pour l'instant, tout cela est encore bien mystérieux. Nintendo n'a pas communiqué sur le sujet et ne le fera sans doute pas avant le Nintendo Connect du 02 avril prochain. Rappelons qu'il ne s’agit que d’un brevet, rien ne garantit que cette fonctionnalité sera bien intégrée à la version finale de la console. Nintendo a déjà déposé de nombreuses idées dans le passé sans toujours les concrétiser. Pour l'heure, il va falloir patienter pour en savoir plus. La firme japonaise attendra sûrement la présentation officielle de la console le 02 avril pour distiller plus d'informations à son sujet. En attendant, comptez sur nous pour vous partager les rumeurs les plus crédibles sur la Switch 2





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Nintendo Switch 2 Joy-Cons Magnétisme Ergonomie Accessoires Innovations

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Nintendo Switch 2 : les Joy-Cons totalement repensés, oubliez ceux de la Switch 1Un brevet récemment dévoilé lève le voile sur une fonctionnalité inattendue de la Nintendo Switch 2 : la possibilité d’utiliser la console à l’envers. Une flexibilité rendue possible par un nouveau système d’accrochage des Joy-Cons.

Lire la suite »

Nintendo Switch versus Nintendo Switch 2 : voilà tout ce qui changeLa famille Nintendo Switch s'agrandit avec l'arrivée de la Switch 2. Pour vous aider à comprendre les différences entre chaque modèle.

Lire la suite »

Nintendo Switch 2 à l'horizon : Profitez des offres exceptionnelles sur la Nintendo Switch OLEDNintendo a officiellement annoncé la Nintendo Switch 2, prévue pour 2025. C'est l'occasion idéale pour se procurer la Nintendo Switch OLED à prix réduit sur AliExpress, actuellement disponible à moins de 260 euros. La console hybride cartonne depuis 8 ans grâce à son ludothèque riche et ses possibilités de jeu en salon ou portable.

Lire la suite »

Joy-Cons de la Switch 2 pourraient intégrer un capteur optiqueUn extrait du trailer officiel de la Switch 2 semble montrer des Joy-Cons équipés d'un capteur optique, similaire à celui des souris d'ordinateur. Cette fonctionnalité pourrait permettre d'utiliser un Joy-Con comme une souris sur un PC.

Lire la suite »

Nintendo Switch 2 : voici comment devrait fonctionner le mode souris des Joy-ConUn brevet vend la mèche sur le mode souris de la Nintendo Switch 2. Le texte et les images permettent de découvrir comment le Joy-Con pourrait être utilisé.

Lire la suite »

Nintendo Dévoile un Brevet Crucial sur les Joy-Con de la Switch 2Nintendo a récemment dévoilé un brevet qui décrit une fonctionnalité révolutionnaire pour les Joy-Con de la Switch 2 : la transformation en périphérique de pointage. Ce système, basé sur la détection de mouvement par capteur optique, permettrait aux joueurs d'utiliser les Joy-Con comme une souris d'ordinateur.

Lire la suite »