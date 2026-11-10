Nintendo Switch 2 disponible chez Carrefour à 434,99 euros

La console hybride Nintendo Switch 2 est de nouveau en stock chez Carrefour au prix de 434,99 euros. Découvrez les jeux exclusifs et la puissance technique.

Le lancement officiel du remake de Zelda : Ocarina of Time le 5 novembre a provoqué une forte demande pour la console Nintendo Switch 2. Cette machine hybride se distingue par sa capacité à fonctionner comme console de salon et portable avec écran tactile. Contrairement aux offres concurrentes de Sony ou Microsoft, elle offre une flexibilité unique pour jouer partout.

Disponibilité et prix chez Carrefour

La console Nintendo Switch 2 est actuellement en stock dans les magasins Carrefour. Le prix affiché pour cet appareil s'élève à 434,99 euros. Cette disponibilité permet aux consommateurs d'acquérir l'équipement sans délai d'attente prolongé. Le retailer propose également d'autres réductions sur des produits technologiques connexes.

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Performance technique et compatibilité

La puissance de la Nintendo Switch 2 est nettement supérieure à celle de son prédécesseur. Cette amélioration matérielle lui permet d'accueillir quasiment toutes les grandes licences actuelles. Des titres majeurs comme The Witcher 3, Cyberpunk ou Resident Evil sont ainsi supportés. La transition entre la station d'accueil et le mode portable reste fluide et instantanée.

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Catalogue d'exclusivités Nintendo

Les fans de Nintendo peuvent accéder à une large ludothèque d'exclusivités inédites. Mario Kart World permet des courses conviviales en mode local ou en ligne. Les mondes ouverts de la saga Xenoblade tournent uniquement sur cette nouvelle génération. Le dernier épisode de Fire Emblem complète ce catalogue ambitieux pour les joueurs exigeants.

Titres attendus et innovations manettes

Metroid Ravenous et un tout nouvel opus de Kirby figurent parmi les titres les plus attendus. Le remake de Zelda : Ocarina of Time est considéré comme l'un des grands jeux de l'année 2026. Les manettes détachables facilitent la reconnaissance de mouvement dans Just Dance. La machine satisfait les gamers et donne envie aux néophytes de se lancer dans la partie.