Nintendo Switch 2 à 334,46€ sur AliExpress durant le 11.11

Durant le 11.11, la Nintendo Switch 2 européenne peut être acquise sur AliExpress pour 334,46€ via un code promo et PayPal. Cette offre exclusive est limitée à 256 unités, exploitez la remise avant qu'elle ne disparaisse.

La Nintendo Switch 2 semble enfin disponible à un prix très attractif pour les joueurs européens : 334,46€ sur AliExpress, grâce à un code promo et à une remise supplémentaire PayPal.

Le Deal 11.11 sur AliExpress

À l'occasion du 11.11, AliExpress propose la console hybride Nintendo Switch 2, version européenne, à 334,46€. Le prix s'obtient en combinant deux réductions : le code 11FR60 qui diminue le coût de 60€ et la remise PayPal, qui offre 33€ de rabais. Le vendeur précise que l'offre est limitée à 256 pièces.

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Caractéristiques clés de la Nintendo Switch 2

La console conserve le fonctionnement hybride de la Switch originale : jouable en dock connecté à un téléviseur ou en mode portable via son écran LCD de 7,9 pouces. Elle est équipée de 256 Go de stockage interne, extensible avec une carte microSD Express. Les performances ont été améliorées, mais le rendu LCD présente un recul de contraste par rapport à la Switch OLED, sans écran OLED intégré cette fois. L'autonomie moyenne varie entre 2 et 6,5 heures selon les jeux.

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Impact sur les joueurs et prochaines étapes

Pour les collectionneurs désireux de transférer leur bibliothèque de jeux, la Switch 2 reste compatible avec la majorité des titres de la première console. Cependant, ceux qui possèdent déjà une Switch OLED et souhaitent rester sur un écran OLED devront patienter, car cette version n'inclut plus de fonction OLED. Les clients intéressés doivent vérifier l'application du code 11FR60 et la remise PayPal avant de finaliser leur achat. La disponibilité se limite à une période courte, alors les acheteurs doivent agir rapidement pour bénéficier de cette remise exceptionnelle.