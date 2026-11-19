Profitez du Black Friday sur la machine à boissons glacées Ninja SLUSHi. Prix réduit à 218,49 euros au lieu de 299,99 euros avec le code promo. Découvrez les caractéristiques.

La période du Black Friday s'est officiellement installée sur le site officiel de la marque Ninja, offrant des opportunités exceptionnelles sur ses appareils les plus appréciés. Parmi les promotions mises en avant, la machine à boissons glacées Ninja SLUSHi se distingue comme un incontournable pour la fin d'année. Cet appareil, très prisé par les amateurs de granités, de cocktails glacés et de cafés frappés, promet d'être un cadeau de Noël très demandé cette saison.

Technologie et Performance de la Ninja SLUSHi

La machine à boissons glacées Ninja SLUSHi utilise une technologie appelée Rapid Chill qui transforme directement les préparations liquides en granité sans dilution. Ce mécanisme permet de préserver les saveurs intenses des ingrédients tout en garantissant une texture fraîche et onctueuse. Le temps de préparation varie entre 15 et 60 minutes selon la nature des ingrédients et le volume sélectionné.

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Une fois la texture idéale obtenue, la cuve conserve le produit au froid pendant 12 heures. Cette fonctionnalité permet de servir des boissons ultra-rafraîchissantes au fil de la journée sans perdre en qualité. L'appareil est disponible dans une élégante teinte Bleu Gris, apportant une touche discrète et moderne à toutes les cuisines.

Offre Spéciale Black Friday et Code Promotionnel

Pendant cette opération commerciale, les consommateurs peuvent bénéficier d'une réduction significative en combinant l'offre du Black Friday avec un code promo spécifique. L'utilisation du code PARISIENSN10 permet de faire baisser le prix de la machine à boissons glacées Ninja SLUSHi de 299,99 euros à 218,49 euros. Cette offre représente une économie directe pour les acheteurs avisés.

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L'appareil affiche une note moyenne de 4,6 étoiles sur la base des avis de plus de 3000 utilisateurs. Cette satisfaction témoigne de la fiabilité et de l'efficacité de l'appareil dans des conditions d'utilisation réelles. La demande pour cet équipement augmente fortement avec l'approche des fêtes, rendant cette offre particulièrement attractive.

Fonctionnalités et Praticité Quotidienne

La Ninja SLUSHi dispose de cinq préréglages dédiés aux granités, cocktails glacés, frappés, milkshakes et jus glacés. Cette polyvalence permet de s'adapter à différents goûts et occasions de consommation. Le réservoir Easy-Fill intégré a une capacité de 2,5 litres, permettant de servir jusqu'à sept portions ou plus selon les besoins.

L'appareil se distingue par son compresseur WhisperChill qui assure un fonctionnement particulièrement silencieux. Le nettoyage est simplifié grâce à un programme d'auto-rinçage et des éléments amovibles compatibles avec le lave-vaisselle. Les nouveaux propriétaires peuvent trouver des idées de recettes dans le livret fourni ou sur le site officiel de Ninja.