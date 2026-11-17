Ninja baisse ses tarifs sur la CREAMi 7-en-1, la Scoop & Swirl et la SLUSHi XL. Découvrez les prix promotionnels et les différences techniques entre ces trois appareils.

Lorsque les températures chutent, l'envie de desserts glacés ne s'évanouit pas. Au contraire, elle persiste toute l'année. Avoir le bon équipement permet de satisfaire ces envies sans sortir. La marque Ninja brade actuellement plusieurs modèles sur son site officiel. C'est le moment idéal pour équiper sa cuisine à moindre coût.

La CREAMi 7-en-1 bradée avant l'hiver

La machine CREAMi 7-en-1 est le numéro un des ventes chez Ninja. Elle est proposée à 169,99 euros au lieu de 229,99 euros. Ce prix est rarement observé pour ce modèle populaire. La technologie Creamify brasse finement les préparations. Elle garantit une texture homogène et ultra crémeuse.

Also read Dimanche 15 novembre : depuis 8 heures ce matin, Amazon liquide ses stocks des appareils de cuisine Ninja les plus tendance en novembre 2026

Le processus demande de congeler la base vingt-quatre heures. Deux pots de 493 ml sont fournis pour réaliser les recettes. Une pale 2-en-1 râpe et brasse la base congelée rapidement. Les pots passent au lave-vaisselle pour un entretien facile. Vous contrôlez chaque ingrédient pour des créations sur mesure. Les options incluent sans sucre, véganes ou protéinées.

La CREAMi Scoop & Swirl plus complète

Ninja propose aussi la machine CREAMi Scoop & Swirl. Elle monte en gamme avec treize programmes au lieu de sept. Six modes classiques restent disponibles. Un mode Mix-In permet d'ajouter des toppings directement. Six programmes supplémentaires concernent la glace à l'italienne.

Advertisement

Vous pouvez servir des boules classiques ou des cornets. Deux pots de 480 ml avec embouts sont inclus. Un couvercle de distribution facilite le service. Un pot suffit pour quatre cornets. Cette version cible l'expérience glace à l'italienne. Elle est affichée à 249,99 euros au lieu de 349,99 euros.

La SLUSHi XL pour les boissons fraîches

La machine à granités SLUSHi XL suit une autre logique. Elle ne fabrique pas de glaces traditionnelles. Elle transforme les boissons en granités ou cocktails glacés. La technologie SlushAssist ajuste la température automatiquement. Elle détecte les ingrédients pour une texture parfaite.

La capacité XL est de trois virgule sept litres. Deux virgule huit litres sont utiles pour la préparation. Vous pouvez réaliser plus de dix verres en une fois. Six programmes automatiques couvrent tous les besoins. Le bec verseur offre un débit immédiat. Ce modèle convient aux amateurs de boissons fraîches. Il coûte 299,99 euros au lieu de 329,99 euros.