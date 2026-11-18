Découvrez le Ninja MultiPot XL, multicuiseur triple cuve avec MegaZone de 7 litres et deux zones indépendantes. 11 modes, céramique antiadhésive, idéal pour les familles.

Le multicuiseur Ninja MultiPot XL de SharkNinja s'impose comme une solution technologique adaptée aux besoins culinaires des familles hétérogènes. Cet appareil innovant, commercialisé 249,99 euros, répond spécifiquement au défi de préparer des repas différents simultanément. La marque propose un système à triple cuve permettant de satisfaire tous les palaters en une seule session de cuisson.

Architecture Triple Cuve et Zone MegaZone

Le dispositif repose sur une architecture distinctive combinant une grande cuve centrale de sept litres, désignée MegaZone, avec deux cuves latérales indépendantes de trois litres et un centilitre chacune. La MegaZone est dimensionnée pour accommoder un plat complet destiné à huit personnes. Les deux petites cuves adjacentes offrent une liberté totale pour élaborer deux recettes distinctes en parallèle.

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Ce design unique permet de cuisiner des aliments aux textures et saveurs différentes sans risque de mélange des arômes. Les couvercles s'ouvrent de manière indépendante, facilitant le service à table et le partage. L'utilisateur peut poser l'appareil directement au centre de la table pour un conviatalité optimale.

Vingth Onze Modes de Cuisson et Polyvalence

Le Ninja MultiPot XL intègre onze fonctions de cuisson prédéfinies pour couvrir l'ensemble des techniques culinaires. Parmi les programmes disponibles figurent la cuisson lente, le saisir et faire sauter, la cuisson au four, la préparation de riz mixte et de riz standard. L'appareil gère également la cuisson des pâtes, la mise sous vide, le braisage, le maintien au chaud, la préparation de sauces et de soupes.

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La technologie permet d'atteindre des températures jusqu'à deux cents degrés Celsius pour dorer les aliments. Cette puissance assure une finition croquante comparable à celle d'une friteuse. Le revêtement en céramique antiadhésive recouvre l'intérieur des trois cuves pour éviter que les préparations ne collent au fond.

Facilité d'Entretien et Pratique Quotidienne

La maintenance de l'appareil est optimisée pour un gain de temps après les repas. Toutes les cuves, accompagnées de leurs couvercles respectifs, sont compatibles avec le lave-vaisselle. Le système de rangement est compact puisque les trois contenants s'emboîtent les uns dans les autres.

Une fonction maintien au chaud est disponible pour conserver les plats à température jusqu'à l'arrivée d'un convive retardataire. Une fois les couvercles retirés, la configuration de l'appareil permet également de servir une fondue traditionnelle. Cette polyvalence rend l'outil adapté aux rassemblements festifs et aux dîners entre amis.

Promotions Black Friday et Contexte Commercial

Le lancement de ce modèle s'inscrit dans une dynamique commerciale marquée par les offres du Black Friday. SharkNinja propose simultanément d'autres appareils comme l'Air Fryer Ninja Foodi Flex 7-en-1 à 169,99 euros, en baisse de cent soixante-dix euros. La machine à café AutoBarista est également proposée à 599,99 euros, soit une réduction de deux cents euros.

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D'autres produits de la gamme subissent des baisses de prix significatives. L'Air Fryer Crispi Pro 7-en-1 est affiché à 199,99 euros au lieu de 249,99 euros. Le modèle DoubleStack XL est disponible à 179,99 euros, représentant une économie de cent dix euros. Le multicuiseur et sèche-cheveux Shark FlexStyle 5-en-1 passe de 249,99 euros à 179,99 euros.