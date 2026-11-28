Découvrez le Ninja MultiPot XL avec ses trois cuves interchangeables et 200°C. Profitez de 224,99 € avec le code PARISIENSN10 sur le site officiel.

Le marché de l'électroménager culinaire évolue avec l'arrivée du multicuiseur Ninja MultiPot XL, un appareil conçu pour optimiser l'espace et la polyvalence en cuisine. Ce bloc chauffant de 1 500 W révolutionne les habitudes en remplaçant plusieurs ustensiles distincts par un seul dispositif compact et performant. Contrairement aux modèles traditionnels, il repose sur un système innovant de trois cuves interchangeables adaptées à différents besoins familiaux.

Une Innovation Basée sur Trois Cuves

Le multicuiseur Ninja MultiPot XL propose une flexibilité inédite grâce à son architecture à trois cuves distinctes. Pour les grandes familles, la cuve MegaZone d'une capacité de 7 litres permet de préparer des repas complets pour huit personnes. Les utilisateurs peuvent également opter pour deux cuves de 3,1 litres fonctionnant en mode DualZone, permettant une cuisson simultanée et indépendante pour chaque récipient.

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Performances Techniques et Précision

Ce multicuiseur Ninja MultiPot XL atteint des températures allant jusqu'à 200 °C, offrant une cuisson dorée pour les viandes et les légumes sans surcharger le plan de travail. L'appareil gère une multitude de modes including la cuisson sous vide, le braisage, la préparation de riz, de pâtes, de soupes et de sauces. La technologie DualZone garantit que chaque aliment atteint sa température idéale grâce à des paramètres indépendants pour chaque cuve.

Avantages Pratiques et Hygiène

La conception du multicuiseur Ninja MultiPot XL privilégie la facilité d'utilisation et l'entretien quotidien. Tous les éléments amovibles sont compatibles lave-vaisselle, et le revêtement céramique sans PFAS empêche les aliments d'accrocher au fond. Les trois cuves s'emboîtent pour un rangement compact, et le cordon s'enroule autour de la base pour une gestion optimale de l'espace dans les placards.

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Prix Attrayant sur le Site Ninja

Le multicuiseur Ninja MultiPot XL est actuellement proposé au prix de 224,99 euros au lieu de 249,99 euros. Cette remise est valable sur le site de Ninja avec l'utilisation du code PARISIENSN10. Cette offre s'inscrit dans une stratégie promotionnelle plus large menée par SharkNinja durant la période du Black Friday pour ses consommateurs.

Offres Spéciales du Black Friday

En plus du multicuiseur Ninja MultiPot XL, plusieurs autres appareils SharkNinja bénéficient de réductions importantes. L'Air Fryer Ninja Foodi Flex 10.4L est à 169,99 euros, la machine à café Ninja AutoBarista à 599,99 euros, et le modèle CRISPi Glass à 109,99 euros. Ces promotions visent à répondre aux demandes croissantes pour des solutions culinaires modernes et efficaces.