Ninja MultiPot XL : le multicuiseur à 3 cuves pour cuisiner deux plats à la fois

Découvrez le multicuiseur Ninja MultiPot XL à 249,99 euros. Ce device innovant offre 11 modes de cuisson et trois récipients interchangeables pour préparer vos repas facilement.

Le multicuiseur Ninja MultiPot XL s'impose comme une solution innovante pour les amateurs de cuisine organisée. Ce nouvel appareil se distingue par sa configuration unique disposant de trois cuves interchangeables. Cette architecture permet aux utilisateurs de préparer deux plats simultanément à des températures distinctes ou de combiner les deux petits récipients pour créer une MegaZone de cuisson étendue. Avec une puissance de 1 500 watts, cet outil assure une saisie rapide des viandes avant une cuisson plus douce. Le prix officiel fixé par la marque est de 249,99 euros sur sa boutique en ligne. À ce tarif, les consommateurs bénéficient de la livraison gratuite et d'un couvercle de conservation de 7 litres offert en complément.

Capacités de cuisson et programmes multicuiseur

La Ninja MultiPot XL intègre onze programmes de cuisson prédéfinis pour couvrir une large palette de besoins culinaires. Ces modes incluent la saisie, le mijotage lent, la cuisson du riz, la préparation des pâtes, la réalisation de soupes et la technique sous-vide. Les cuves en céramique antiadhésive sans PFAS sont robustes et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 220 °C au four. Elles sont également compatibles avec le lave-vaisselle pour un entretien simplifié. Le grand récipient principal offre une capacité de 7 litres, tandis que les deux compartiments secondaires disposent chacun de 3,1 litres. Cette distribution des volumes permet une flexibilité optimale lors de la préparation des repas quotidiens.

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Comparaison avec les multicuiseurs classiques et Airfryers

Contrairement aux multicuiseurs traditionnels qui ne disposent généralement que d'un seul récipient, cette conception inédite change la manière d'organiser les préparations. Les utilisateurs peuvent cuire une viande dans un compartiment et du riz dans l'autre en parallèle. Les préparations finies peuvent être présentées directement dans les cuves amovibles, ce qui simplifie le service. Les récipients passent également au réfrigérateur grâce aux couvercles de conservation fournis avec l'appareil. Cette caractéristique offre une alternative pratique aux airfryers standards pour les repas qui nécessitent une organisation précise des temps de cuisson.

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Offre Black Friday et conditions de livraison

La commande s'effectue via un service de livraison gratuite avec une expédition depuis la France. Le délai de livraison annoncé par Chronopost est de 2 à 4 jours ouvrés. Les acheteurs peuvent également opter pour le paiement en trois fois sans intérêt via Klarna. Cette offre s'inscrit dans le cadre plus large des promotions du Black Friday. D'autres produits de la marque sont également mis à prix réduit, comme l'Air Fryer Ninja Foodi Flex 10,4L vendu 169,99 euros au lieu de 269,99 euros. La machine à café Ninja AutoBarista est proposée à 599,99 euros, et l'Air Fryer en verre Crispi Pro à 199,99 euros.

Réduction supplémentaire et autre matériel Ninja

Pour optimiser les dépenses, un code promo PARISIENSN10 permet de bénéficier de 5% de remise immédiate sur tout le site, hors exclusions. L'offre inclut également des réductions sur d'autres appareils comme l'Air Fryer Ninja DoubleStack XL à 179,99 euros. La machine à glaces Ninja CREAMi 7-en-1 est vendue 169,99 euros, et le Multi-styler Shark FlexStyle 5-en-1 est proposé à 179,99 euros. Ces dispositifs complémentaires visent à compléter l'équipement de cuisine moderne avec des solutions multifonctions efficaces et économiques pour les foyers français.