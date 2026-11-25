Découvrez le Ninja MultiPot XL, un appareil de 1 500 W avec trois cuves pour préparer jusqu'à trois recettes indépendantes. Idéal pour les familles, il coûte 249,99 euros.

La marque d'électroménager Ninja a lancé le MultiPot XL, un appareil innovant conçu pour simplifier la préparation des repas familiaux en évitant la gestion simultanée de plusieurs casseroles et la vaisselle associée. Ce dispositif, présenté par le fabricant comme le premier de son genre, combine trois cuves amovibles dans un seul bloc pour permettre la cuisson de deux recettes indépendantes ou d'un grand plat unique.

Ce multicuiseur puissant de 1 500 W est livré avec un couvercle de conservation et est proposé à un prix de vente de 249,99 euros sur le site officiel de la marque SharkNinja. L'appareil se distingue par sa capacité à satisfaire diverses envies culinaires grâce à onze modes de cuisson différents, allant de la préparation des pâtes à la cuisson au four, en passant par les sauces, les soupes et le riz.

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Configuration des trois cuves amovibles

Le Ninja MultiPot XL est équipé de trois bacs séparés pour une polyvalence optimale : deux cuves de 3,1 litres et une cuve principale de 7 litres. Cette configuration de容量 est particulièrement adaptée aux ménages de grande taille, pouvant convenir confortablement à un groupe de jusqu'à 8 personnes.

Les petites cuves permettent de préparer des Accompagnements distincts tout en utilisant la grande cuve pour le plat principal, ou inversement. Cette architecture unique permet aux utilisateurs de choisir entre la simplicité d'un repas familial complet ou la complexité de plats séparés selon leurs préférences du jour.

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Fonctionnalités et matériaux de construction

L'appareil se pilote via un panneau de commande dédié et dispose d'une puissance de 1 500 W pour saisir rapidement les viandes à haute température. Il peut chauffer jusqu'à 200 °C et possède un revêtement céramique antiadhésif certifié sans PFAS, garantissant une cuisson saine sans que les aliments ne collent au fond.

Pour les dîners entre amis, les couvercles amovibles et indépendants peuvent être déclipés pour transformer le dispositif en un appareil à fondue, bien que cette utilisation ne soit pas celle de la fondue bourguignonne traditionnelle. Les éléments amovibles sont compatibles avec le lave-vaisselle, et les cuves s'emboîtent pour faciliter le rangement dans les cuisines modernes.

Accueil du marché et offres promotionnelles

Avec une note moyenne de 4,8 sur 5, le Ninja MultiPot XL a conquis un grand nombre d'utilisatrices et d'utilisateurs qui apprécient sa polyvalence et son concept novateur. Cet engouement s'inscrit dans un contexte de promotions agressives lors du Black Friday, où d'autres produits de la marque subissent des baisses de prix significatives.

Outre le multicuiseur, la marque SharkNinja propose la Air Fryer Ninja Foodi Flex 10.4L 7-en-1 à 169,99 euros au lieu de 269,99 euros. La machine à café Ninja AutoBarista est également réduite à 599,99 euros, contre 799,99 euros, tandis que l'Air Fryer en verre CRISPi 4-en-1 passe à 109,99 euros. L'Air Fryer Ninja DoubleStack XL est proposé à 179,99 euros, la Machine à glaces Ninja CREAMi 7-en-1 à 169,99 euros, et le Multi-styler et Sèche-Cheveux 5-en-1 Shark FlexStyle à 179,99 euros.