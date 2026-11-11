Ninja lance l'airfryer en verre 4 en 1 CRISPi à 159,99 euros

Le nouvel airfryer en verre 4 en 1 CRISPi de Ninja, doté d'un bloc chauffant de 1 700 W et de quatre modes, offre une cuisson saine en 15 min. Découvrez son prix et ses avantages sur le site officiel.

L'entreprise Ninja a introduit un nouvel airfryer en verre baptisé 4 en 1 CRISPi, disponible sur son site officiel au prix de 159,99 euros. L'appareil s'adresse aux personnes ayant une pause déjeuner réduite et à celles qui souhaitent éviter la malbouffe.

Fonctionnement et caractéristiques techniques

Au cœur de l'énorme 1 700 W, un bloc chauffant individuel se place sur un récipient en verre. Le récipient peut ensuite être rangé dans le réfrigérateur grâce à son couvercle. Deux bacs sont fournis : un de 2,3 litre et un de 3,8 litre, permettant de préparer soit une portion individuelle, soit un repas familial d'un poulet de 1,2 kg avec ses légumes, tel que revendiqué par Ninja.

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L'appareil propose quatre modes de cuisson : frire sans huile, rôtir, maintenir au chaud, et redorer. Grâce à ces fonctions, l'airfryer remplace efficacement un four pour de nombreuses recettes. La tenue de la température permet de préparer des plats avec peu ou pas d'huile.

Avantages pratiques et entretien simplifié

Les bacs en verre étant compatibles lave-vaisselle, l'entretien est facilité. Leur design compact et mobile en fait un choix idéal pour les dortoirs universitaires, les bureaux ou les petits appartements.

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De plus, Ninja assure la livraison gratuite et offre un retour gratuit sous trente jours. La série de vente est soutenue par un code promo " PARISIENSN10 " permettant une remise immédiate de 10 % sur l'ensemble du site, hors exclusions.

Réception et perspectives du marché

Avec plus de 1 400 avis et une note moyenne de 4,3 sur 5, l'airfryer 4 en 1 CRISPi est déjà parmi les best‑sellers. Il s'adresse aux étudiants, aux jeunes couples et aux familles qui recherchent une cuisine saine en moins de 15 minutes.

Le produit s'inscrit dans la tendance actuelle de la cuisine domestique compacte, où l'efficacité énergétique et la convivialité sont prioritaires. Les consommateurs peuvent désormais bénéficier d'une préparation rapide sans sacrifier la santé ou le goût, réaffirmant la pertinence de l'airfryer comme appareil de cuisson moderne.