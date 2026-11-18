Découvrez les avantages du blender Ninja Foodi en vente à 129,99 euros. Un appareil 800W et 1000W idéal pour cuisiner soupes et veloutés rapidement avec 40 euros d'économie immédiate.

Le modèle Ninja Foodi, un appareil de cuisine polyvalent combinant blender et robot à soupe, est actuellement proposé à un tarif préférentiel de 129,99 euros sur le site officiel de la marque. Cette offre promotionnelle représente une économie immédiate de 40 euros par rapport au prix standard affiché à 169,99 euros. La réduction s'applique spécifiquement sur la boutique en ligne du fabricant américain spécialisé dans les électroménagers.

Caractéristiques techniques de cuisson et de mixage

Cet appareil est conçu pour les amateurs de préparations culinaires maison, offrant une solution complète pour la réalisation de soupes et de veloutés. La carafe en verre intégrée présente une résistance thermique élevée et peut contenir jusqu'à 1,4 litre de préparation chaude. Cette capacité permet de préparer des portions généreuses pour plusieurs repas ou pour convier des proches lors de dîners hivernaux.

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La puissance de l'appareil repose sur deux moteurs distincts qui assurent les fonctions de cuisson et de mixage. L'élément chauffant délivre une puissance thermique de 800 watts, suffisante pour cuire les légumes crus directement dans la jarre. Parallèlement, le moteur de mixage fonctionne avec une puissance de 1 000 watts pour assurer une texture fine et homogène.

Deux programmes automatiques permettent de choisir entre un velouté onctueux et une soupe avec morceaux. Ninja indique que la préparation totale est réalisable en 20 minutes sans nécessiter de précuisson préalable des ingrédients. Cet appareil dispose aussi de fonctions pour hacher et faire revenir les aliments directement dans la carafe.

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Polyvalence et programmes automatiques Auto-iQ

Le Ninja Foodi ne se limite pas à la préparation de soupes, offrant une flexibilité culinaire étendue grâce à ses 10 programmes automatiques Auto-iQ. Ces modes prédéfinis permettent de réaliser divers préparations allant des sauces et des purées aux confitures, smoothies, milkshakes et boissons glacées. Pour les préparations froides, la capacité de la jarre atteint 1,7 litre, offrant plus d'espace que pour les liquides chauds.

La simplicité d'utilisation est un point central de la conception de ce robot de cuisine. Après la cuisson et le mixage, un programme de nettoyage intégré facilite l'entretien de l'appareil. Il suffit d'ajouter de l'eau et une goutte de liquide vaisselle pour lancer le cycle de lavage automatique. Les clients attribuent une moyenne de 4,7 sur 5 sur 1 696 avis à cet appareil.

Conditions de livraison et garanties

La livraison express depuis la France est prévue sous 2 à 4 jours ouvrés. L'expédition est offerte dès 40 euros d'achat sur le site officiel. L'appareil bénéficie d'une garantie de deux ans, assurant la fiabilité du matériel sur la durée. La garantie couvre les défauts de fabrication et les pannes mécaniques liées à l'usage normal.

Cette promotion s'inscrit dans le contexte plus large des offres Black Friday de la marque. Le site propose également d'autres électroménagers avec des remises significatives. Parmi les autres modèles disponibles, on note l'Air Fryer Ninja Foodi Flex au prix de 169,99 euros au lieu de 269,99 euros.

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D'autres appareils phares sont également concernée par ces baisses de prix. La Machine à café Ninja AutoBarista est proposée à 599,99 euros au lieu de 799,99 euros. L'Air Fryer en verre Crispi Pro 7-en-1 est vendue 199,99 euros au lieu de 249,99 euros. Le Multi-styler et Sèche-Cheveux 5-en-1 Shark FlexStyle est disponible à 179,99 euros au lieu de 249,99 euros.

Pour optimiser leurs achats, les consommateurs peuvent utiliser le code promo PARISIENSN10. Ce code offre une remise immédiate de 5 pour cent sur tout le site, hors exclusions. La combinaison de la réduction directe de 40 euros sur le robot à soupe et du code de réduction permet d'obtenir un prix final attractif. Cet investissement intéresse les cuisiniers amateurs cherchant à simplifier leurs préparations d'hiver.