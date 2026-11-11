Ninja Foodi MAX Dual Zone : la révolution de la cuisine rapide saines

L'airfryer Ninja Foodi MAX Dual Zone permet de préparer des repas complets en moins de 20 minutes, avec jusqu'à huit portions, et consomme 75 % moins de matières grasses qu'une friteuse classique.

L'airfryer Ninja Foodi MAX Dual Zone, disponible sur Amazon France au prix de 179,54 euros, promet des repas complets en moins de vingt minutes. Avec ses deux tiroirs indépendants de 4,75 litres chacun, l'appareil offre une capacité totale de 9,5 litres et peut accueillir jusqu'à huit portions.

Combien de temps pour un repas complet ?

En moins de 20 minutes, l'appareil prépare un plat complet, qu'il s'agisse de légumes, de viande, de nuggets, de frites ou même de desserts. Les six fonctions - Air Fry, Max Crisp, Rôtir, Cuire au four, Réchauffer, Déshydrater - permettent une cuisson indépendante ou simultanée selon les besoins. Le moteur de cuisson, plus qu'un four à chaleur tournante, réduit le temps de préparation de 75 %.

Also read Huawei FreeBuds SE 5 Max : Autonomie record et réduction de bruit au Black Friday

Économie d'énergie et de matières grasses

Le Ninja Foodi MAX consomme jusqu'à 65 % d'énergie en moins qu'un four conventionnel. Il réduit également l'usage de matières grasses de 75 % par rapport à une friteuse classique, ce qui en fait une option plus saine pour les familles.

Advertisement

Fonctionnalités pratiques et accessoires inclus

Les tiroirs antiadhésifs passent au lave-vaisselle, ce qui simplifie le nettoyage. Le modèle mesure 32,5 × 41,5 × 27 cm, ce qui le rend compatible avec la plupart des plans de travail. Il est livré avec des plaques croustillantes, des pinces en silicone et un guide de recettes. La vente mentionne également l'appareil comme une option cadeau idéale pour les fêtes de fin d'année.

Réception et popularité sur Amazon

Avec une note de 4,7 sur 5 pour plus de 31 000 évaluations, l'airfryer a obtenu le badge Choix d'Amazon. Ses performances culinaires et son efficacité énergétique séduisent de nombreuses familles françaises.