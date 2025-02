Ninja Foodi Blender Robot à Soupe : Réduite à 149,99€ !

Profitez d'une réduction exceptionnelle sur le blender et robot à soupe Ninja Foodi ! Disponible à 149,99 euros, cet appareil 2-en-1 vous fera découvrir de nouvelles possibilités en cuisine.

Le blender et robot à soupe Ninja Foodi est actuellement proposé à 149,99 euros, une réduction de 20 euros par rapport à son prix habituel de 169,99 euros. Cet appareil 2-en-1 est un incontournable pour les amateurs de cuisine. Il permet non seulement de préparer des soupes épaisses ou veloutées en seulement 20 minutes, mais aussi de créer des sauces, des smoothies, des milkshakes et même des desserts glacés.

Avec plus de 1200 avis clients et une note impressionnante de 4,7 étoiles sur 5, cet appareil a séduit de nombreux foyers. Il est disponible directement sur la plateforme Ninja Kitchen, vous assurant une livraison rapide et un service client réactif. Le blender et robot à soupe Ninja Foodi est bien plus qu'un simple blender : c'est un véritable robot multifonction ! Grâce à son puissant moteur de 1000 watts et à ses lames Ninja au design unique, il vous permettra de mixer facilement tous types d'ingrédients, qu'ils soient chauds ou froids. De la soupe veloutée à la glace pilée, en passant par des smoothies éclatants de fraîcheur, ce robot de cuisine peut tout faire. Ses 10 programmes intelligents Auto-iQ vous évitent de vous prendre la tête à chaque préparation. Soupes, confitures, sauces ? Tout est réalisé à la perfection grâce à des contrôles de température précis. Et ce n'est pas tout ! Son élément chauffant intégré permet d'atteindre rapidement le point d'ébullition pour des soupes savoureuses directement dans la carafe en verre résistante à la chaleur. Le couvercle anti-éclaboussures et la tasse à mesurer intégrée rendent l'utilisation encore plus simple. Et si vous redoutez le nettoyage, détendez-vous ! Grâce à son revêtement anti-adhésif et son programme de nettoyage automatique, l'appareil se nettoie en un clin d'œil, et même la brosse de nettoyage est incluse pour vous faciliter la vie. Le blender et robot à soupe Ninja Foodi est l'allié idéal pour toutes vos envies culinaires, de l'entrée au dessert. Alors, qu'attendez-vous pour l'ajouter à votre panier ? La cuisine n'a jamais été aussi simple !





ladepeche31

