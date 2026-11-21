Profitez de 50 euros de remise sur le Ninja CRISPi pendant le Black Friday. Code CRISPI26 pour obtenir l'appareil à 109,99 euros au lieu de 159,99 euros sur le site officiel de Ninja.

Le Black Friday offre une opportunité exceptionnelle pour acquérir l'airfryer Ninja CRISPi à un tarif exceptionnellement bas. Le site officiel de la marque Ninja applique une remise directe sur le prix initial de 159,99 euros. En ajoutant le code promo tionnel CRISPI26 lors du paiement, les acheteurs peuvent déduire 20 euros supplémentaires. Cette combinaison de réductions ramène le prix final à 109,99 euros, permettant une économie totale de 50 euros sur cet appareil de cuisine innovant.

Conditions de l'offre promotionnelle Ninja

La réduction de 20 euros via le code CRISPI26 s'applique directement au moment de valider la commande en ligne. Cette opération vient s'ajouter à la baisse de prix initiale affichée sur la fiche produit. Pour bénéficier de ces tarifs préférentiels, il est impératif de saisir le code exact avant de finaliser le paiement. L'offre concerne spécifiquement le modèle Ninja CRISPi vendu sur la plateforme officielle de la marque.

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En plus de l'économie sur le prix de vente, la livraison est gratuite dès 40 euros d'achat pour les clients situés en France métropolitaine. Cette offre de livraison s'étend également aux clients en Corse et à Monaco. L'appareil est livré avec une garantie commerciale de deux ans, assurant la fiabilité de l'achat. Cette couverture incluse ajoute de la valeur au prix réduit déjà attractif proposé pendant cette période festive.

Caractéristiques techniques et design du CRISPi

La conception du Ninja CRISPi se distingue nettement des friteuses traditionnelles par l'absence de grand panier encombrant. L'appareil repose sur deux récipients en verre CleanCrisp d'une capacité respective de 2,3 et 3,8 litres. Le bloc moteur PowerPod, d'une puissance de 1 700 W, vient se fixer directement sur le contenant choisi pour lancer le processus de cuisson. Cette modularité permet d'adapter la préparation à la taille des portions souhaitées.

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L'appareil intègre quatre modes de cuisson distincts pour répondre à divers besoins culinaires. Ces fonctions permettent de frire à l'air, de rôtir, de redorer les aliments et de maintenir les plats au chaud. La technologie utilise peu ou pas d'huile pour cuire des pommes de terre, des légumes, du poulet ou des produits surgelés. Les deux plaques antiadhésives facilitent le nettoyage et l'entretien quotidien des ustensiles.

L'encombrement du Ninja CRISPi est optimisé pour les petits espaces, pesant seulement 4,23 kg. Il s'intègre facilement dans un studio ou une cuisine restreinte. La matière en verre permet de surveiller la cuisson sans ouvrir le récipient, préservant ainsi la chaleur interne. Les couvercles fournis sont conçus pour conserver les préparations directement au réfrigérateur, simplifiant la gestion des restes.

Autres produits Ninja et offres associées

Outre le modèle CRISPi, plusieurs autres appareils Ninja sont mis à prix réduits pendant cette période. L'Air Fryer Ninja Foodi Flex de 10,4 litres passe de 269,99 euros à 169,99 euros. La Machine à café Ninja AutoBarista est proposée à 599,99 euros au lieu de 799,99 euros, offrant une économie significative pour les amateurs de boissons chaudes.

L'Air Fryer en verre Crispi Pro 7-en-1 est également promu à 199,99 euros au lieu de 249,99 euros. L'Air Fryer Ninja DoubleStack XL voit son prix baisser de 289,99 euros à 179,99 euros. La Machine à glaces Ninja CREAMi 7-en-1 est disponible à 169,99 euros au lieu de 229,99 euros, idéale pour les desserts maison.

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Le Multi-styler et Sèche-Cheveux 5-en-1 Shark FlexStyle est proposé à 179,99 euros au lieu de 249,99 euros. Pour profiter d'une remise supplémentaire, le code promo PARISIENSN10 permet de bénéficier de 5 pour cent de réduction immédiate sur l'ensemble du site, hors exclusions. Cette offre s'ajoute aux baisses de prix déjà appliquées sur les produits sélectionnés.